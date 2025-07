Scomparsa Samuele Privitera il cordoglio della Federazione Ciclistica Italiana

La Federazione Ciclistica Italiana ha disposto che, in occasione di tutte le gare in programma nel fine settimana, venga osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Samuele Privitera, tragicamente scomparso nel corso della prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc. In segno di cordoglio, tutte le Nazionali italiane di ciclismo osserveranno inoltre il lutto al braccio.

Il Giro della Valle d’Aosta è stato infatti segnato dalla morte di Samuele Privitera, 19 anni, in forza al team Hagens Berman Jayco. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto in un tratto di discesa a Pontey, a circa 32 chilometri dal traguardo della frazione conclusasi ad Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane corridore avrebbe preso un dosso, perdendo il controllo della bicicletta.

Il presidente Cordiano Dagnoni, a nome di tutto il movimento ciclistico, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del ragazzo: “Una notizia che ci lascia attoniti e che ci obbliga a ragionare, ancora con maggiore determinazione, su come rendere le nostre corse più sicure. La Federazione da tempo ha creato una commissione per elaborare proposte al riguardo e ogni anno aggiorna costantemente i regolamenti affinché episodi del genere non accadano più. Dobbiamo intensificare gli sforzi in questa direzione: è un obbligo che dobbiamo prima di tutto ai nostri giovani, alle società e a tutto il nostro movimento”.

Privitera, nato il 4 ottobre 2005, viveva a Soldano (Imperia) ed era al secondo anno nella Hagens Berman Jayco, la squadra diretta da Axel Merckx e vivaio del team WorldTour Jayco-Alula. Scalatore generoso, aveva conquistato il terzo posto nella tappa di Zocca al recente Giro Next Gen. In questo Giro della Valle d’Aosta correva insieme all’irlandese Adam Rafferty, vincitore della tappa di Fiorenzuola d’Arda nell’ultima edizione della Corsa rosa Under 23. Era legato sentimentalmente alla giovane ciclista Vittoria Grassi, impegnata in questi giorni agli Europei su pista in Portogallo.

