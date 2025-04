Scomparso da Vigone (TO): rintracciato dalla Polizia di Stato presso la Stazione di Milano Centrale

Giovedì 17 aprile, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio di prevenzione e controllo dello scalo ferroviario di Milano Centrale, hanno rintracciato, nei pressi della Galleria delle Carrozze, un giovane di 18 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce nel mese di febbraio,

creando allarme nella sua comunità di residenza, e lasciando in ansia i genitori che ne avevano denunciato la scomparsa presso la Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza, per rivolgersi all’Associazione Penelope e, successivamente, alla trasmissione “Chi l’ha visto” per agevolare le ricerche e poterlo rintracciare.

Alle ore 20.15 circa, gli agenti hanno controllato un giovane il cui atteggiamento ha attirato la loro attenzione, in quanto si muoveva nell’area della stazione, nota come Galleria delle Carrozze, con fare incerto e guardingo. A seguito dei controlli è emerso che il 18enne, cittadino italiano originario di Bratislava, già in passato si era allontanato volontariamente dal nucleo familiare che lo aveva adottato, venendo rintracciato in un’occasione da personale della Questura di Milano in Piazza Duca d’Aosta.

Gli agenti della Polfer hanno contattato i militari dell’Arma della Stazione dei Carabinieri di Vigone (TO) per ricostruire gli avvenimenti, apprendendo che i genitori del giovane avevano inizialmente presentato il 16 febbraio denuncia di allontanamento volontario dall’abitazione familiare, per poi formalizzare la denuncia di scomparsa il 15 marzo, in quanto il ragazzo staccato il telefono e interrotto le comunicazioni con loro a fine febbraio aveva destato forte preoccupazione che qualcuno potesse approfittare delle condizioni di vulnerabilità del figlio. Fino a quella data il ragazzo aveva riferito ai genitori di trovarsi nel modenese e di aver trovato lavoro come cameriere in un ristorante, confermando questa versione anche agli agenti della polizia ferroviaria, manifestando la sua intenzione di prendere un treno per incontrarsi con un amico a Torino, dopo essere giunto da Modena a Milano il 16 aprile e aver trascorso una notte in strada. Il giovane, che è apparso in discrete condizioni di salute, è stato affidato ai genitori.