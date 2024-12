Scoperta a rubare in un negozio, aggredisce la commessa: arrestata dai Carabinieri

Catania. Un pomeriggio di shopping a “costo zero”, era questo l’obiettivo di una 56enne catanese, con precedenti di polizia, che l’altro giorno è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “Rapina impropria”.

In particolare, verso le 17:30, la donna si è recata presso un grande negozio di abbigliamento del centro di Catania, “armata” di forbicine e, quindi, con il chiaro intento di eliminare l’antitaccheggio dai capi che, di certo, non aveva intenzione di pagare.

Dopo aver fatto un giro per lo store multipiano, la signora ha cominciato a scegliere diversi capi spalla e maglioni e, man mano, li ha appoggiati su un braccio, mentre nell’altro teneva la sua borsa. Ad un certo punto, però, la donna ha estratto le forbici dalla tasca e, convinta di non essere vista, ha iniziato a tagliare le etichette tentando, con la punta dell’arnese, di rimuovere l’antitaccheggio in plastica, per poi riporre i capi nella sua borsa.

Le sue “mosse”, però, non sono sfuggite alla commessa che, subito, ha chiamato il 112 per segnalare il furto in atto, permettendo così alla centrale operativa di “attivare” una gazzella che si trovava nei paraggi per un servizio di perlustrazione finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati ed in particolare quelli predatori, come i furti e le rapine, e che quindi, in pochi minuti, ha raggiunto l’attività commerciale.

Nel frattempo la ladra, col suo bottino nascosto nella borsa, ha continuato a “saccheggiare” la merce, fino a quando non ha così tentato di guadagnare l’uscita. Fermata dalla commessa che aveva già scorto dalle vetrate del negozio i lampeggianti della Radiomobile, la 56enne non si è data per vinta e, pur di scappare, ha usato le forbicine contro l’addetta alle vendite, colpendole le mani e le braccia. I Carabinieri, però, praticamente ormai dentro il negozio, sono subito intervenuti bloccando la donna disarmandola.

I militari dell’Arma, messa in sicurezza la malvivente, hanno immediatamente chiesto l’intervento dei medici del 118 per l’impiegata ferita che, visitata e medicata, se l’è cavata, fortunatamente, con una prognosi di 3 giorni. Successivamente l’equipaggio della “gazzella” ha perquisito la borsa della ladra, recuperato tutti i capi di abbigliamento rubati, per un valore di parecchie centinaia di euro

La ladra è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto a suo carico la misura degli arresti domiciliari.