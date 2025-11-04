Scoperta maxi piantagione di marijuana a Monastir: sei persone arrestate dai Carabinieri. Video

Monastir (CA). All’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e dei militari della Compagnia di Dolianova,

hanno dato esecuzione a un articolato intervento operativo che ha portato all’arresto in flagranza di sei persone, con un’età compresa tra i 21 e i 42 anni, ritenute responsabili della produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’operazione è il risultato di una mirata e articolata attività investigativa avviata dai Carabinieri della Stazione di Sestu, i quali, insospettiti dal comportamento di uno dei soggetti — già noto per essere stato coinvolto in passato nella realizzazione di piantagioni di marijuana — hanno dato avvio a un’attenta attività di pedinamento e osservazione. I servizi, ripetuti per diversi giorni, hanno permesso di localizzare in territorio rurale di Monastir un’estesa area agricola dove era stata allestita una vera e propria industria della droga, gestita con criteri di efficienza e professionalità.

I Carabinieri, dopo un prolungato servizio di osservazione, sono intervenuti cogliendo i soggetti nell’atto di irrigare, tagliare e sbocciolare le piante. Nel corso dell’operazione sono state rinvenute e sottoposte a sequestro circa 9.000 piante di marijuana, 90 chilogrammi di infiorescenze e boccioli, di cui 11 già confezionati, 6 chilogrammi di foglie tritate, 2,5 chilogrammi di “kief” e un ricco campionario di attrezzatura specializzata destinata alla coltivazione, essiccazione e confezionamento dello stupefacente a livello industriale. L’intera area, comprendente sette serre, è stata sottoposta a sequestro, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per definirne la titolarità.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari, uno dei giovani arrestati è stato inoltre trovato in possesso di ulteriori 1,88 chilogrammi di infiorescenze di marijuana. Sul materiale sequestrato sono tuttora in corso accertamenti tecnico-scientifici da parte dei Carabinieri del R.I.S. di Cagliari.

Ricostruita la vicenda e cristallizzate le fonti di prova, gli arrestati sono stati accompagnati in caserma per le formalità di rito e, in seguito, tradotti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ora dovrà valutarne i comportamenti.

L’operazione, che conferma l’efficacia dell’attività di monitoraggio e prevenzione condotta dai Carabinieri sul territorio grazie alla loro capillare e costante presenza, si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alla produzione e diffusione di sostanze stupefacenti, volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e la legalità nella provincia di Cagliari.

Nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato e salvo ulteriori approfondimenti, stante la fase attuale delle indagini preliminari