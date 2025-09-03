Scoperta una piantagione di cannabis in provincia di Nuoro, arrestato un 20enne Video

Desulo: Prosegue l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tonara.

Nel corso del pomeriggio di giovedì 28 agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Desulo, con il fondamentale supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto un 20enne del posto, incensurato, colto in flagranza di reato mentre era intento a potare e raccogliere infiorescenze di cannabis, coltivate all’interno di una piantagione illegale situata in località dell’agro di Desulo, denominata “Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles”.

La piantagione, ben occultata tra la vegetazione, era composta da 104 piante di altezza variabile tra i 40 e i 150 centimetri, irrigate mediante un sistema di tubature in PVC della lunghezza complessiva di oltre 200 metri, alimentato da una cisterna, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dalla Procura della Repubblica di Oristano, misura poi confermata anche dal G.I.P. all’esito dell’udienza di convalida; successivamente la misura è stata commutata nella meno afflittiva dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione testimonia l’efficacia dell’attività info-investigativa svolta dall’Arma sul territorio, anche grazie alla sinergia con i reparti speciali impegnati nel controllo delle aree più isolate della regione.