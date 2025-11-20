Scoperto dai Carabinieri mentre bruciava rifiuti in campagna: denunciato

Granieri (CT). I Carabinieri della Stazione di Granieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto alle violazioni ambientali e alla gestione illecita dei rifiuti, hanno denunciato un 51enne residente a Mazzarroneper smaltimento illecito di rifiuti mediante combustione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel primo pomeriggio, mentre i militari stavano percorrendo la S.P. 63, all’altezza dei vigneti di Contrada Piano Peri, hanno visto una densa colonna di fumo nero proveniente da un terreno agricolo, pertanto, hanno immediatamente raggiunto quell’area.

All’interno del fondo, i Carabinieri hanno scorto un uomo intento a dar fuoco a materiale plastico costituito da tubi in PVC neri per l’irrigazione, ormai inutilizzabili, mentre altri erano già accatastati per essere bruciati.

Identificato, l’uomo ha riferito ai militari di aver appiccato il fuoco per smaltire quei rifiuti, senza tener conto, dunque, delle emissioni tossiche altamente nocive per la salute e l’ambiente derivanti dalla combustione della plastica.

Spento, perciò, il rogo, al fine di scongiurare ulteriori danni ambientali, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Caltagirone.