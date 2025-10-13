Nel corso di nove giorni, la mostra ha accolto quasi diecimila visitatori, riunito la visione creativa di 41 eccezionali artisti cinesi e internazionali, valorizzato l’artigianato di 15 istituzioni partecipanti e presentato 108 capolavori in armonia.

L’11 ottobre, ora locale, si è conclusa con successo presso Palazzo Serbelloni a Milano la mostra Reviving Craft — Patrimonio Culturale Immateriale della Cina e Design Contemporaneo (di seguito “Reviving Craft”). Con il tema “Una narrazione della vita sociale”, questo evento culturale, organizzato congiuntamente dal Sun Media Group e dall’Italia China Council Foundation (ICCF), ha saputo fondere in modo magistrale l’essenza millenaria del patrimonio culturale immateriale cinese con il linguaggio all’avanguardia del design contemporaneo, scrivendo un vivace nuovo capitolo nello scambio culturale tra Cina e Italia.

Marchi e istituzioni cinesi rappresentanti moda, arredamento, ceramica, recipienti per il vino, tè e gioielleria — tra cui Luzhou Laojiao Guojiao 1573, Bolian Pu’er Tea, ZUOYOU Sofa, NEODKO, Fengyang Home Furnishings, oggetti simbolo del patrimonio culturale immateriale di Taishun (Città di Wenzhou), il Museo della Seta di Suzhou e LAN FINE JEWELLERY — hanno preso parte collettivamente, creando un ponte tra passato e presente, Oriente e Occidente, per avviare un nuovo dialogo tra civiltà umane. La mostra ha ricevuto il sostegno di Deep Green, dell’Associazione Nazionale Cinese dell’Arredamento e dell’Associazione Cinese della Cucina. BOE, in qualità di partner tecnologico principale per le soluzioni espositive, ha fornito supporto tecnico esclusivo, mentre Lenovo Group ha messo a disposizione dispositivi intelligenti per le presentazioni interattive, portando l’esperienza espositiva a un livello superiore.

YANG Lan, Presidente del Sun Media Group e Co-Curatrice della serie di mostre “Reviving Craft”



Durante la mostra, Reviving Craft Milano ha attirato non solo professionisti affermati dei settori del design, dell’arte e dell’architettura, ma anche un ampio pubblico locale milanese. “Ospitare la mostra a Palazzo Serbelloni è particolarmente appropriato — è una sede magnifica che rappresenta il patrimonio del design italiano,” ha affermato Carmine Pacente, Consigliere per gli Affari Europei e Presidente del Comitato Fondi UE e PNRR del Comune di Milano. “Poiché Reviving Craft è anch’essa centrata sul design e sull’artigianato, la mostra si sposa perfettamente con lo spirito di questo palazzo,” ha aggiunto, esprimendo il sentimento condiviso da molti partecipanti.

Un Nuovo Linguaggio per il Patrimonio Culturale Immateriale: Decifrare la Saggezza Orientale Attraverso le Interazioni Sociali

Quando When the Crane Goes Deep di Tim Yip, che fonde l’estetica sartoriale orientale e occidentale, ha incantato i visitatori; quando il Museo della Seta di Suzhou ha rivitalizzato l’artigianato del patrimonio immateriale attraverso espressioni creative, svelando il fascino contemporaneo della seta; quando l’esposizione delle Tecniche Tradizionali di Progettazione e Costruzione dei Ponti in Legno ad Arco della Cina di Taishun (Wenzhou) ha risuonato in armonia con le volte antiche di Palazzo Serbelloni — Reviving Craft ha mostrato vividamente, grazie a una visione curatoriale distintiva e a un raffinato design scenografico, la vibrante vitalità del “patrimonio vivente” cinese, per il pubblico italiano e internazionale.

Dopo aver visitato la mostra, Mario Boselli, Presidente dell’Italia China Council Foundation (ICCF), ha commentato: “Dal 1975 ho visitato la Cina più di 350 volte e ho assistito al suo straordinario sviluppo. Questa mostra è un eccellente progetto di scambio culturale e ha contribuito in modo significativo alla comprensione reciproca tra Cina e Italia. Ringrazio la signora Yang Lan per aver portato a Milano opere di così alto livello del patrimonio culturale immateriale, radicate nei 5.000 anni di civiltà cinese.”

Curata congiuntamente dalla signora YANG Lan e dal signor SU Dan, Vice Direttore del Museo Nazionale delle Arti e dei Mestieri della Cina e del Museo del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina, Reviving Craft si è sviluppata attorno al tema innovativo dei “Quattro aspetti dell’interazione sociale”, un concetto universale e interattivo che ha suscitato profonda risonanza emotiva tra il pubblico cinese, italiano e internazionale. Marco Bettin, Direttore Generale di ICCF, ha osservato: “Vivo in Italia da vent’anni, e ciò che mi affascina di più di Reviving Craft è come unisce tradizione e modernità. Permette anche di assistere alla collaborazione tra artisti dei due Paesi.”

La mostra si è articolata su una narrazione doppia: una esplicita e una implicita. La narrazione esplicita ha ricreato quattro scenari sociali classici orientali — Banchetto, Salotto, Merenda e Opera — integrando in modo fluido gli elementi del patrimonio immateriale in questi contesti sociali familiari e partecipativi, facendo “rivivere” gli antichi mestieri in forma tangibile, interattiva e viva.

La narrazione implicita ha esplorato l’essenza stessa del comportamento sociale umano, attraverso quattro fasi emotive: Incontro, Conoscenza, Empatia e Desiderio, investigando il rapporto dinamico tra individui, azioni e spazi sociali.

Apprendimento Reciproco tra Oriente e Occidente: Un Nuovo Capitolo del Dialogo tra Civiltà

Reviving Craft va oltre una semplice esposizione: è stato un vero e proprio “laboratorio vivente” di dialogo tra le civiltà cinese e italiana, e un ponte per portare il patrimonio culturale immateriale cinese nel mondo.

In conversazione con la signora YANG Lan, il Console Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, LIU Kan, ha condiviso le sue riflessioni: “Reviving Craft ha permesso a molti visitatori di comprendere meglio il patrimonio culturale immateriale cinese, ispirando apprezzamento, attenzione e passione per la sua conservazione e trasmissione. Ancor più importante, dimostra il ruolo vitale della cultura nello scambio internazionale e nel progresso umano, consentendo al pubblico di percepire il fascino della civiltà cinese e di riconoscere come culture diverse possano apprezzare la propria bellezza e condividerla in armonia”. Una serie di pratiche interdisciplinari da parte dei marchi partecipanti ha rappresentato un legame concreto tra Oriente e Occidente. Luzhou Laojiao · Guojiao 1573 ha integrato la sua antica arte di distillazione nel design delle lanterne da palazzo, permettendo al pubblico italiano di percepire la profondità della cultura alcolica cinese attraverso il gioco di luci e ombre. NEODKO ha combinato l’artigianato tradizionale cinese del legno con l’estetica del vivere moderno, proponendo la filosofia del “semplice che non è banale”, in forte sintonia con il design moderno italiano. Bolian Pu’er Tea ha superato l’idea del tè come semplice bevanda: attraverso dimostrazioni di raccolta e lavorazione, e con esperienze immersive di cerimonia del tè, ha introdotto il pubblico occidentale alla filosofia orientale del “vivere lento”. Fengyang Home Furnishings ha incorporato tessuti del patrimonio immateriale nelle sue creazioni moderne, trasformando motivi tradizionali in elementi distintivi per ambienti contemporanei, mostrando le infinite possibilità del ritorno del patrimonio alla vita quotidiana.

Il regista, costumista e artista visivo Tim Yip ha condiviso i suoi pensieri: “La presenza di Reviving Craft all’estero ha generato nuove risonanze. Offre maggiori opportunità e visibilità ad artisti e artigiani. Spero che la sua diffusione porti a un nuovo salto nella comunicazione culturale, dando vita a opere che ci appartengano davvero.”

Con la chiusura della mostra, il suo percorso si è momentaneamente concluso, ma il dialogo tra civiltà da essa avviato è solo all’inizio. Abbiamo ogni ragione di credere che, quando il patrimonio culturale immateriale esce dai musei ed entra negli spazi sociali e nelle conversazioni interculturali, cessa di essere un reperto statico e diventa una vitalità vivente.

Da Parigi a Milano, la serie di mostre Reviving Craft continua a portare con sé il calore del patrimonio culturale immateriale cinese e la creatività del design contemporaneo, costruendo ponti di apprendimento reciproco tra civiltà in sempre più Paesi. Questo incontro culturale che trascende tempo e spazio, senza dubbio ispirerà sempre più persone a diventare partecipanti e creatori nell’eredità della civiltà — assicurando che la bellezza del patrimonio culturale immateriale cinese continui a scrivere la propria storia di “rinascita” all’interno del dialogo culturale globale.

di Giada Coacci