Scuderia Etruria Sport svela il programma del 14° Historic Rally delle Vallate Aretine

Arezzo e le strade della sua provincia pronte ad accogliere, ancora una volta, la Prima del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, in programma venerdì 1 e sabato 2 marzo.

Arezzo. L’apertura delle iscrizioni è stata programmata per mercoledì 31 gennaio: entrerà nel vivo tra poco più di una settimana, l’Historic Rally delle Vallate Aretine. La gara, organizzata da Scuderia Etruria Sport nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo e valida come primo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, chiamerà al confronto gli esemplari che hanno scritto pagine indimenticabili del motorsport internazionale. Arezzo sarà ancora l’esclusiva ambientazione dell’apertura tricolore, cornice che eleverà in Via Crispi i vincitori della quattordicesima edizione dell’evento.

Il format ricalcherà fedelmente quello che ha riscosso ampio successo nella precedente stagione sportiva, con le prove speciali Rosina, Portole e Rassinata a prendersi la scena nelle due giornate previste dalla manifestazione. Giovedì 29 febbraio, l’hotel Etrusco – ad Arezzo – aprirà le porte della direzione gara per poi ospitare anche le operazioni di verifica sportiva. Le verifiche tecniche saranno svolte nel pomeriggio nell’area adiacente il palasport Estra, sempre ad Arezzo, fase che si protrarrà fino alle ore 12 di venerdì 1 marzo, giornata che – dalle ore 15 – vedrà le vetture prendere la partenza della manifestazione. Il primo giorno andrà in archivio con la disputa dei due, canonici, passaggi sulla prova speciale Rosina, intervallati da un riordino e da un parco assistenza previsto a Bibbiena. Il sabato vedrà accendersi la sfida con la disputa dei sei rimanenti passaggi in programma, distribuiti sulle prove speciali Portole e Rassinata, ognuna ripetuta per tre volte. Previsti due riordini, a Palazzo del Pero e due sessioni di parco assistenza, a Castiglion Fiorentino. L’arrivo è in programma dalle ore 18:20 in Via Crispi, cuore della città.

