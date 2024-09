​Scuderia Palladio alla volta del Città di Bassano

Al “Mundialito del Nord Est” Federico Bottoni ritrova la Skoda Fabia RS per staccare il biglietto che lo porterebbe alla finale di Coppa Italia a Genova

Vicenza – Ad un mese dal Rally del Sebino concluso al quarto posto assoluto, Federico Bottoni è in procinto di tornare in gara e lo farà all’imminente Rally Città di Bassano in programma nella località ai piedi del Monte Grappa venerdì 20 e sabato 21 prossimi.

Nuovamente affiancato da Stefano Tiraboschi il portacolori della Scuderia Palladio ritroverà il volante della Skoda Fabia RS Rally, gommata Michelin, messa a disposizione da PA Racing come nelle precedenti gare corse. Per il pilota veronese, il Città di Bassano proporrà una volta di più anche il confronto con i prim’attori del Trofeo Italiano Rally, Serie che nella quarta Zona li ha contemplati sia al Marca che al San Martino. A questi, però, si andranno ad aggiungere anche quei piloti locali per i quali la gara di casa è la più sentita della stagione, rendendo il confronto ancor più incerto e combattuto.

“Siamo pronti per questo Città di Bassano che non si smentisce nemmeno in questa edizione proponendo un elenco iscritti di notevole caratura – racconta Bottoni a ridosso della gara – con un gran numero di pretendenti alle zone nobili della classifica. Cercheremo di fare del nostro meglio con un occhio di riguardo alla situazione della Coppa di Zona consapevoli che sono diversi i piloti che ci possono privare di punti utili alla qualificazione per la finale di Genova. Come nelle precedenti occasioni ringrazio PA Racing per l’eccellente vettura che mi forniscono e per la perfetta organizzazione logistica; gratificazioni rivolte anche alla Scuderia Palladio, alla mia famiglia e ai sostenitori”.

Il Rally Città di Bassano scatterà nella serata di venerdì proponendo il breve tratto cronometrato “Rubbio Mini”; sabato il resto della gara con tre passaggi su “Valstagna” che torna a disputarsi in discesa, e due ciascuno su “Cavalletto” e “Rubbio” totalizzando poco più di 91 chilometri cronometrati. Arrivo in Piazza Libertà a Bassano a partire dalle 19.30.