Scuderia Palladio: dal Rally del Bardolino il via alla nuova stagione sportiva

La scuderia vicentina presente all’imminente Rally del Bardolino con la Skoda Fabia di Bottoni e Peruzzi per puntare al bis della vittoria conseguita nel 2022

Vicenza – Pronta ad iniziare una nuova stagione sportiva anche la Scuderia Palladio, il sodalizio vicentino presieduto da Mauro Peruzzi, che da oltre sessant’anni continua a distinguersi sui campi di gara.

Mancano infatti pochi giorni all’effettuazione del Rally del Bardolino in programma nell’omonima località veronese tra venerdì 8 e sabato 9 marzo e al via del quale sarà schierata la Skoda Fabia R5 EVO affidata a Federico Bottoni e Sofia Peruzzi. Il duo portacolori della Scuderia Palladio ritorna sulle strade che nel 2022 lo vide primeggiare in una gara corsa con delle condizioni meteo che misero a dura prova gli equipaggi ed avrà l’onore di partire col numero 1 che farà bella mostra sulle fiancate della vettura messa a disposizione da PA Racing e gommata Michelin.

“Assieme a Sofia ho deciso di correre al Bardolino – racconta Bottoni – sia per riprendere il ritmo di gara dopo i mesi invernali, sia per tornare sulle strade che due anni or sono ci regalarono una bella soddisfazione. Contiamo, poi, di esser al via anche al successivo Benacvs in modo di arrivare alla prima gara della Coppa di Zona, il Marca di fine aprile, nella miglior condizione possibile e poi proseguire con l’obiettivo di qualificarci per la finale al Rally della Lanterna. Colgo l’occasione per un sentito ringraziamento alla Scuderia Palladio nonché ai nostri sostenitori che ci permettono di correre a questi livelli e, non per ultimi, ai nostri – mio e di Sofia – rispettivi padri, per il concreto sostegno che ci danno”.

Oltre a Bottoni e Peruzzi, a Bardolino sarà in gara anche Fabio Andrian, storico rappresentante della Scuderia Palladio, il quale sarà impegnato a dettare le note a Michele Caliaro, anch’esso su Skoda Fabia, iscritto coi colori di altro team.

Il Rally del Bardolino scatterà nel tardo pomeriggio di venerdì 8 con la disputa di due prove speciali; ripartenza alle 7 dell’indomani per affrontare altri sette tratti cronometrati per 54,74 chilometri cronometrati; arrivo previsto alle 18.45 sul Lungolago Lenotti.

Immagine di repertorio realizzata da Mario Leonelli

Com. Stam. + foto