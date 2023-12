Scuderia Palladio Historic: il bilancio della stagione

Sarà il tradizionale incontro conviviale del martedì a chiudere l’annata sportiva della scuderia del “gatto col casco”. Assieme al bilancio del 2023, i programmi per l’anno a venire

Vicenza – In dirittura d’arrivo anche la stagione sportiva 2023 per la Scuderia Palladio Historic che tirerà le somme dell’annata durante il ritrovo settimanale di martedì 19 dicembre, l’ultimo dell’annata durante il quale soci e simpatizzanti si scambieranno anche gli auguri natalizi.

Quello da poco terminato è stato un anno tutto sommato positivo impreziosito dagli acuti di Massimo Giuliani e Claudia Sora, vincitori della Coppa di classe nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche su la Lancia Fulvia HF 1.3 con la quale si sono piazzati anche al terzo posto in campionato. In campo internazionale, il “gatto col casco” si è fatto valere grazie alle due vittorie assolute al Costa Brava e all’Asturias – i due rallies spagnoli valevoli per il Campionato Europeo – conseguite da “Zippo” al volante dell’Audi Quattro condivisa con Nicola Arena e Denis Piceno. Nel Trofeo Rally ACI Vicenza, serie che l’Ente berico organizza col supporto della stessa Palladio Historic, si sono messi in bella evidenza tre piloti: Marco Franchin che solo nel finale ha ceduto il comando, chiudendo secondo assoluto alla guida dell’Alfa Romeo Alfetta GTV con la quale si è aggiudicato il 3° Raggruppamento e la classe “2-2000” assieme al fratello Mattia, terzo nell’assoluta navigatori; il secondo pilota ad aggiudicarsi una vittoria di classe è stato Stefano Sbalchiero, primo nella “2-1150” con la sua Fiat 127, mentre il terzo, andando a bissare il titolo 2022, è stato Antonio Regazzo con l’Alfa Romeo Alfetta GTV6 in classe “2-oltre 2000”.

Tra i singoli risultati ottenuti nelle varie gare, va senza dubbio segnalata la “tripletta” di vittorie di classe consecutive firmate dai fratelli Franchin ai rally Biancoazzurro, Valsugana e Campagnolo; buono per gli archivi anche il quarto assoluto ottenuto da Alberto Salvini e Davide Tagliaferri all’Elba Storico, con la Subaru Legacy che utilizzavano per la prima volta nella loro unica gara storica della stagione e altrettanto dicasi per il terzo assoluto siglato da Riccardo Bianco e Carlo Vezzaro al Valsugana con la Porsche 911 RS. Altri due piazzamenti sul terzo gradino del podio assoluto sono arrivati dal Rally Due Valli grazie a Giodi Pellizzari e Mirko Tinazzo e, nell’annessa gara di regolarità, per mano di Mauro Argenti e Roberta Amorosa, anch’essi terzi, con la Porsche 911.

Tra le novità nel sodalizio capitanato da Mario Mettifogo, l’esordio nel mondo delle corse di “Otto Von Ranap” con una Fiat 128 Giannini che si è distinta nelle cronoscalate della seconda parte della stagione, spesso in duo con la Lola T590 di “Pac”. Il miglior risultato nella velocità è però stato conseguito da Umberto Pizzato, secondo assoluto con la Porsche 911 RS nella “Levico – Vetriolo” tornata a disputarsi dopo diversi anni d’assenza.

In chiusura, il presidente Mario Mettifogo ringrazia i propri tesserati e tutti i sostenitori della Scuderia Palladio Historic, dando appuntamento al 2024 per una nuova stagione che ci si augura ricca di emozioni e risultati.

Altre notizie ed informazioni della scuderia al sito web www.palladiohistoric.it

