Secondo un sondaggio di ScuolaZoo, i maturandi sono d’accordo nel confermare le stesse modalità d’esame dello scorso anno, senza scritti e solo orale.

Nel frattempo l’8 marzo scatta il countdown dei 100 giorni alla maturità: ScuolaZoo organizza una live interattiva da 100 minuti con giochi, curiosità e tanti ospiti.

L’obiettivo è uno solo: entrare ufficialmente nel mood maturità e condividere ansie emozioni con gli studenti di tutta Italia!

Milano, 8 marzo 2021 – Per una volta studenti e ministro sono d’accordo: in queste condizioni, con le scuole che aprono e chiudono di settimana in settimana, 9 studenti su 10 preferiscono fare un esame solo orale. È quanto emerge da un sondaggio di ScuolaZoo su un campione di 13.000 studenti (qui per ripassare come sarà la maturità 2021, qui invece per ricostruire quante volte è cambiata la maturità). Nel frattempo però l’8 marzo scatta il countdown: mancheranno 100 giorni alla Maturità, 100 giorni al primo esame della vita per mezzo milione di studenti italiani. Feste e riti scaramantici si trasferiscono (ovviamente!) online: ScuolaZoo per aiutare i maturandi a esorcizzare ansie e paure ha preparato una live twitch da 100 minuti che sarà trasmessa dal C30, il suo quartier generale a Milano. Ospiti l’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Ilaria Iacoviello di SkyTg24, il prete influencer Don Alberto Ravagnani e il cantante Will, reduce da X-factor e fresco di disco d’oro.

Cosa sono i 100 giorni alla maturità

Da anni i maturandi di festeggiano i 100 giorni che mancano alla prima prova d’Italiano (anche se ora il Covid ha cancellato anche il tema.). C’è chi si ritrovava in Piazza dei Miracoli a Pisa per fare 100 giri intorno alla Torre Pendente, chi si riversa sulle spiagge affidando desideri e speranze alle onde del mare e chi invece balla e canta con i compagni di classe tutta la notte. Nata come una tradizione locale soprattutto nel Centro Italia, grazie a ScuolaZoo negli ultimi anni è diventato un appuntamento nazionale: si entra ufficialmente nel mood maturità, si condividono ansie, paure, emozioni e ovviamente riti scaramantici. I DPCM hanno cancellato feste e ritrovi, e anche i 100 giorni ora si trasferiscono in DAD.

I 100 giorni alla maturità di ScuolaZoo

Parola d’ordine: NO ANSIA! Si parte alle 16, in diretta sul canale twitch di ScuolaZoo con un video emotional che ricorderà l’anno trascorso tra DAD e banchi a rotelle mai arrivati e mai utilizzati. Seguiranno poi giochi insieme a R.I.S ScuolaZoo, l’oroscopo del maturando e il rito scaramantico sulla spiaggia (in diretta da una spiaggia finta!). L’appuntamento è in pieno stile ScuolaZoo: un momento di “edutainment”, in cui cioè sono alternate gag divertenti e spazi di informazione e riflessione. Ospiti dello show saranno l’ex Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina che sarà intervistata da ScuolaZoo con anche domande che arriveranno in diretta, Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Ilaria Iacoviello di SkyTg24, il prete influencer Don Alberto Ravagnani e il cantante Will, reduce da X-factor e fresco di disco d’oro. Tra i contenuti da non perdere (e inviabili su richiesta): il video-racconto dell’anno trascorso, il videomessaggio (fake) del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, i meme con protagonista Lucia Azzolina e il Q&A sulla maturità con domande che arriveranno in diretta.

