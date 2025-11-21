Scuola, assonidi Confcommercio Palermo: “l’avviso del Comune per nidi e spazi gioco permetterà di raggiungere presto gli standard europei”

La pubblicazione dell’avviso con cui il Comune di Palermo programma una maggiore offerta di posti e servizi educativi per bambini dai 3 ai 36 mesi negli asili nido, nei micro nidi e negli spazi gioco riceve il plauso di Assonidi Confcommercio Palermo che insieme alle maggiori associazioni di categoria ha partecipato alla riunione indetta all’assessorato comunale alla Scuola.

“Il nuovo catalogo dell’offerta alle famiglie per l’anno scolastico 2026-27 – commenta Giulia Castagna, presidente di Assonidi – va nella corretta direzione. È la conferma di come la collaborazione con il privato sociale, le cooperative e gli enti del terzo settore stia dando i frutti sperati: le strategie perseguite permetteranno di riequilibrare il gap degli anni precedenti e di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati a livello europeo”.

