Una scommessa pilota in Italia di Sole Luna Festival e Regione Siciliana, realizzata grazie al Fondo Sociale Europeo

Si arricchisce di nuovi documentari il portale FSE/Festival Socio Educational, un cloud di film documentari (http://cloud.solelunadoc.org) ideato per le scuole superiori da Sole Luna – Un ponte tra le culture insieme all’Assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana con il sostegno del FSE. Un progetto formativo pilota in Italia che unisce educazione civica, educazione all’immagine, conoscenza di pratiche di inclusione sociale, gioco e utilizzo responsabile dei social, a partire da una piattaforma digitale di film documentari fruibili sia durante le ore di scuola in presenza che in didattica a distanza con la modalità dello schermo condiviso.

Il progetto, lanciato a metà dicembre 2020, ha avuto lo scorso anno scolastico l’adesione di numerosi Istituti da varie parti della Sicilia, coinvolgendo circa 1700 studenti nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia. «In accordo con l’Assessorato all’Istruzione – dice la presidente Lucia Gotti Venturato – abbiamo deciso di incentivare il progetto, collegandolo in maniera ancora più forte e strutturale al Festival Sole Luna, in programma ogni anno a Palermo, crocevia di culture e dialogo tra culture, non solo coinvolgendo le ragazze e i ragazzi nelle attività della giuria studenti ma caricando sulla piattaforma il film vincitore del primo premio dell’ultima edizione.»

A partire da giovedì, 16 settembre, primo giorno di scuola per la maggior parte delle studentesse e degli studenti siciliani, ai film già presenti in piattaforma si aggiunge il titolo vincitore di quest’anno: Il mio corpo di Michele Pennetta che racconta le vite sospese di un adolescente siciliano, Oscar, e di Stanley, giovane nigeriano. Una storia che parla di Sicilia, di italiani e nuovi italiani accomunati da un’esistenza ai margini della società.

«All’inizio – dice ancora Gotti – pensavamo ad Fse come ad una rassegna, adesso la immaginiamo come una “infrastruttura” della conoscenza vera e propria, da alimentare a beneficio degli studenti di oggi e di domani.» «La Sicilia anche con il contributo del Fondo sociale europeo – sottolinea l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla – favorisce l’inclusione sociale dei suoi giovani. Per questo, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di continuare a sostenere questo importante progetto pilota. Attraverso i film, attraverso un linguaggio più immediato e vicino alle giovani generazioni, la nostra Regione punta a migliorare la conoscenza e il livello delle competenze, tutti temi trattati dai film proposti da Sole Luna, dall’importante funzione educativa e pedagogica.»

I documentari scelti dai direttori artistici di #SLDFF, Chiara Andrich e Andrea Mura affrontano temi dell’occupazione, dell’inclusione sociale, della lotta alla povertà, dell’istruzione e della formazione. Sono film che raccontano storie reali ampliando la conoscenza del mondo. I titoli già disponibili: BRING THE SUN HOME di Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini (Italia 2013, 60’); NIENTE STA SCRITTO diMarco Zuin (Italia 2017, 52′); MARISOL diCamilla Iannetti (Italia 2019, 52’); THE HARVEST diAndrea Paco Mariani (Italia 2017, 73’); PRENDERE LA PAROLA di Perla Sardella (Italia 2019, 47’).

Ogni documentario è accompagnato da schede tecniche di valutazione e da documenti utili all’approfondimento e alla riflessione: brevi talk con i registi e altri addetti ai lavori moderati dalla squadra di professionisti di Sole Luna oltre a documenti che consentono di acquisire maggiore consapevolezza su opportunità, diritti e garanzie offerte dall’Unione Europea.

«Crediamo da sempre nell’importanza dell’educazione e del confronto con i più giovani – dice il direttore scientifico Gabriella D’Agostino – Sono loro i nostri interlocutori privilegiati. In queste settimane abbiamo ricevuto richieste da parte di tanti insegnanti che chiedono di aderire al percorso. Nelle prossime settimane caricheremo in piattaforma anche alcuni dei documentari premiati dalla giuria speciale delle scuole nelle diverse edizioni del Festival perché gli studenti che parteciperanno al FSE possano condividere gusti e sensibilità di loro coetanei ed essere incoraggiati a mettersi in gioco per la partecipazione alle giurie speciali delle prossime edizioni.»

Partecipare a FSE/Festival Socio Educational e usufruire del cloud è semplicissimo. L’accesso è riservato ai docenti che possono registrarsi sul sito www.solelunadoc.org, andando sull’apposita finestra FSE/Festival Socio Educational. Dopo aver completato la registrazione riceveranno una password di accesso per poter visionare i film e scaricare una serie di altri contributi video e info-grafiche.

Sole Luna – Un ponte tra le culture è un’associazione no – profit il cui principale scopo è quello di promuovere i valori di solidarietà e comunicazione tra i popoli attraverso il cinema del reale e il cinema indipendente e di valorizzare nuovi talenti anche attraverso percorsi formativi con professionisti affermati del settore.

