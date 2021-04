CARIATI (Cs) – Da lunedì 19 si torna in presenza per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, invece, saranno adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, garantita in presenza per non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte si avvarrà della didattica a distanza.

È quanto prescrive l’ordinanza contingibile ed urgente, firmata oggi (venerdì 16) dal Sindaco Filomena Greco, in aderenza alle nuove e cogenti disposizioni del Governo valide per tutto il territorio nazionale.

Alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia – si legge nell’ordinanza sindacale – è raccomandata un’organizzazione che possa prevedere di rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza.

Tanto più alla luce delle nuove disposizioni statali che avviano forme controllate di riapertura – aggiunge il Primo Cittadino – l’esigenza di elevare prevenzione, sicurezza e responsabilità soprattutto negli ambienti privati e meno controllati diventa un imperativo etico prima ancora che giuridico, di rispetto civico e sociale nei confronti della dignità, della salute e della sopravvivenza stessa delle persone a noi più care: massima attenzione – conclude la Greco, rivolgendosi anzi tutto ai più giovani – e rispetto senza se e senza ma di tutte le prescrizioni anti-Covid vigenti e rafforzate: distanziamento, mascherina, igiene e divieto di assembramento.

