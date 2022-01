Scuola De Gasperi e Collodi. “Ripresa senza normalità; ancora doppi turni e con problemi di termosifoni alla Collodi

Susinno: Chiesta una cabina di regia per le manutenzioni”. Palermo Anche alla De Gasperi e al Collodi si torna a Scuola, ma sempre con i doppi turni e con conseguenti disagi per le famiglie che devono organizzare le loro giornate per mandare i loro figli a scuola di pomeriggio.

Ho sentito diverse mamme – dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune – e c’era chi sperava in un ritorno alla normalità al rientro dalle vacanze natalizie. Ma niente da fare perché, sebbene sia stato effettuato un apposito sopralluogo preliminare, rispetto alla programmazione dei lavori, ad oggi nessuna squadra del Coime è riuscita ad intervenire operativamente perché le maestranze – spiega Susinno – al momento risultano tutte impegnate in altri cantieri in corso. Questa non è una giustificazione dicono diverse mamme perché alla fine i disagi li piangiamo noi. Ma la questione non è solo i doppi turni dice un’altra mamma perché al Plesso Collodi – continua Susinno – il ritorno in classe ha come protagonista il freddo, per colpa dei riscaldamenti non funzionanti o malfunzionanti e con l’esigenza di tenere le finestre aperte per questioni legate al Covid, si rischia di non tutelare la salute psico-fisica non solo dei nostri bambini ma anche dei prestatori di lavoro. Ho chiesto formalmente al Vice Sindaco Fabio Giambrone – conclude Susinno – la necessità di istituire una cabina di regia permanente che, utilizzando sinergicamente anche il contributo delle società partecipate, possa garantire la necessaria tempestività degli interventi nelle nostre scuole in alcuni casi strutturate in edifici datati.

Com. Stam.