Scuola: FLC CGIL Sicilia, corso gratuito per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, a Modica l’1 e 2 marzo

Grande attenzione da parte della FLC CGIL Sicilia all’importante tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La FLC CGIL Sicilia organizza nuovamente, dopo 3 anni, un corso gratuito per i propri lavoratori RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), attualmente in carica anche come RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), l’1 e il 2 marzo, presso City Hub, via Sorda Sampieri, 128 Modica (Ragusa).

Si vuole in questo modo andare incontro alle esigenze degli istituti che frequentemente, anche a causa delle difficili condizioni in cui operano e della esiguità degli stanziamenti economici da parte degli enti preposti, non riescono a completare o a svolgere questa attività nei tempi previsti, di fatto mortificando il ruolo e le funzioni delle RSU designate come RLS.

Il pacchetto formativo è articolato su due corsi destinati sia alle RLS che devono ricevere interamente le 32 ore di formazione previste, sia a quelle che hanno già completato la formazione iniziale di 32 ore e che attualmente hanno l’esigenza di ricevere solo l’aggiornamento di 8 ore annuali.

Come specificato in premessa, le spese relative alla fruizione di tale pacchetto saranno interamente sostenute dalla FLC CGIL Sicilia. Ciò è possibile grazie ad una convenzione stipulata con un soggetto formatore, autorizzato e riconosciuto Ope Legis per la sicurezza nei luoghi di lavoro in ambiente scolastico, che rilascerà, alla fine della formazione, un attestato valido e riconosciuto dalla normativa vigente.

