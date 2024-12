Scuola: La Rosa (Flc Cgil Siracusa), solidarietà alla dirigente scolastica dell’i.c. maiore di Noto

Siracusa, 3 dicembre 2024 – La FLC CGIL di Siracusa, nella persona del Segretario Generale Giovanni La Rosa, esprime profonda solidarietà alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Maiore di Noto, vittima di un’aggressione da parte di un alunno. Un episodio grave e doloroso che richiama l’urgenza di un intervento corale e condiviso a tutela del personale scolastico.

“La scuola non può e non deve essere lasciata sola nell’affrontare episodi di violenza che sconvolgono l’intera comunità educante”, ha dichiarato La Rosa. “Serve un impegno congiunto di famiglie, istituzioni e società civile per prevenire tali gesti e per riportare la scuola a essere un luogo sicuro e accogliente”.

La Rosa ha sottolineato come eventi di questo genere evidenzino l’importanza di un sistema educativo che sia sostenuto da risorse adeguate e da una rete di supporto. “Non possiamo limitarci a inasprire le sanzioni: occorre lavorare insieme per creare un contesto educativo che metta al centro il rispetto, il dialogo e la prevenzione”.

La FLC CGIL chiede un maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali per supportare il personale scolastico, con iniziative concrete di prevenzione, formazione e assistenza. Ribadisce, inoltre, la necessità di rafforzare il ruolo della scuola come comunità educante, capace di affrontare anche le situazioni più difficili in uno spirito di solidarietà e collaborazione.

Com. Stam. + foto