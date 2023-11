Scuola: “Mense scolastiche: un servizio essenziale per ridurre le disuguaglianze”

Save the Children presenta il policy paper curato in collaborazione con l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI)

Giovedì 30 novembre, alle 9.30 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro – presenterà il policy paper “Mense scolastiche: un servizio essenziale per ridurre le disuguaglianze”, curato in collaborazione con l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI) – Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il servizio mensa nelle scuole è un presidio fondamentale per garantire l’estensione del tempo pieno e per assicurare a tutti i bambini e le bambine, a partire da quelli che vivono in condizioni di povertà, almeno un pasto sano ed equilibrato al giorno. Oltre ai benefici per la salute e per l’apprendimento, la mensa scolastica rappresenta anche uno strumento incisivo per promuovere la relazionalità e l’inclusione sociale. Il dossier analizza la situazione in Italia e propone possibili soluzioni.

Aprirà l’incontro Giusy D’Alconzo, Responsabile Relazioni Istituzionali e Advocacy di Save the Children, mentre Antonella Inverno, Responsabile Ricerca, Dati e Politiche di Save the Children e Gilberto Turati, Vice Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, Università Cattolica del Sacro Cuore, illustreranno i contenuti dell’analisi. Interverranno inoltre Adriana Bizzarri, Responsabile Scuola di Cittadinanzattiva, l’on. Irene Manzi, componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati – Partito Democratico, l’on. Marco Perissa, Vicepresidente della Commissione parlamentare Periferie e segretario della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati – Fratelli d’Italia, Claudia Pratelli, Assessora Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma. Concluderà l’incontro Raffaela Milano, Direttrice Programmi e Advocacy Italia-Europa di Save the Children.