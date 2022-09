Scuola, mille lavoratori siciliani a confronto nella VII giornata nazionale Rsu Cisl

È prevista, in parte in presenza in parte on line, la partecipazione del vertice nazionale della federazione sindacale, della segreteria e della leader nazionale Cisl Scuola Ivana Barbacci

Mille lavoratori, tra docenti e personale Ata delle scuole siciliane, si riuniranno domani per iniziativa dalla Cisl Scuola Sicilia, nelle nove province dell’Isola. Tema: “Protagonista per la tua scuola. Settima giornata nazionale di Rsu e delegati”. È prevista, in parte in presenza in parte on line, la partecipazione del vertice nazionale della federazione sindacale, della segreteria e della leader nazionale Ivana Barbacci. L’incontro, informa la Cisl Scuola Sicilia in una nota firmata dalla segretaria generale Francesca Bellia, “per un appuntamento annuale in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico”. Il meeting intende rimarcare, precisa il sindacato, “il significato e l’importanza che rivestono la presenza attiva nei luoghi di lavoro e il protagonismo fatto di competenza, pragmatismo e amore per la scuola, che si esprime nei ruoli di rappresentanza e nelle relazioni sindacali, anche a livello di istituto”. Domani, spiega Bellia, nelle diverse sedi distribuite per le province siciliane, sarà una giornata di riflessione e dibattito “propedeutica alle iniziative di formazione che saranno promosse dai territori per quanti hanno contribuito volontariamente a presidiare, sollecitare e migliorare le condizioni lavorative e dei servizi resi all’utenza scolastica”.

