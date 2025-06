Scuola Nazionale dell’Amministrazione, bando per 144 allievi Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso pubblico promosso dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, per esami, per l’ammissione di 144 allievi all’11° Corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

I posti saranno così distribuiti:

Presidenza del Consiglio dei ministri: 2 posti;

Consiglio di Stato: 1 posto;

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2 posti;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 3 posti;

Ministero del turismo: 4 posti;

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: 1 posto;

Ministero dell’economia e delle finanze: 6 posti;

Ministero dell’interno: 20 posti;

Ministero dell’istruzione e del merito: 5 posti;

Ministero dell’università e della ricerca: 3 posti;

Ministero della cultura: 5 posti;

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: 6 posti;

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 15 posti;

Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli Archivi notarili: 1 posto;

Ministero della salute: 2 posti;

Ministero delle imprese e del made in Italy: 6 posti;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 4 posti;

Agenzia delle dogane e dei monopoli: 4 posti;

Agenzia delle entrate: 10 posti;

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC): 1 posto;

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): 1 posto;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT): 1 posto;

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): 2 posti;

Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS): 15 posti.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso di laurea magistrale o specialistica. Sono previste tre prove scritte e una prova d’esame orale. Il termine per presentare le domande è il 19 giugno 2025. Clicca qui per prendere visione del bando dal sito InPa e per candidarti.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani