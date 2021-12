Scuola : Rosato (IV), mettere ordine procedure amministrative per casi di covid in classe

“ Oggi ad ammalarsi sono soprattutto i bambini perché non vaccinati. Per tutelare la loro salute e per evitare la moltiplicazione dei contagi sarebbe importante una grande campagna di sensibilizzazione da parte di medici di famiglia e pediatri per convincere le famiglie che il vaccino è sicuro anche per i più piccoli”

Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato a skytg24 “Dall’altra parte invece per quanto riguarda la chiusura delle classi in caso di positività c’è in questo momento, tra circolari e provvedimenti assunti a diversi livelli, troppa confusione. Ci vuole un’azione più forte per coordinare le decisioni e mettere le famiglie nella condizione di comprendere ed organizzarsi”

