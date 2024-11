Scuola: Save the Children, martedì 5 novembre, a Roma, il convegno “Connessioni digitali – Le competenze digitali a scuola”

Presentazione dei risultati della prima sperimentazione nazionale del progetto “Connessioni Digitali” per l’utilizzo consapevole, etico e creativo del digitale e il potenziamento delle competenze digitali di ragazze e ragazzi di scuole secondarie di primo grado

Martedì 5 novembre, a Roma, Save the Children, promuove il convegno “Connessioni digitali – Le competenze digitali a scuola”. Nel corso dell’evento, che sarà l’occasione per riflettere sul valore delle competenze di bambini e adolescenti necessarie per vivere l’ambiente digitale in modo consapevole e positivo, verranno presentati i risultati della valutazione d’impatto del progetto “Connessioni digitali”, la prima sperimentazione nazionale, avviata e realizzata con il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il contrasto della povertà educativa digitale a scuola.

Promosso da Save the Children e sostenuto dal Gruppo Crédit Agricole in Italia, il progetto ha l’obiettivo di migliorare le competenze digitali di ragazze e ragazzi di scuole secondarie di primo grado. Promuove, inoltre, l’utilizzo consapevole, etico e creativo del digitale e la cittadinanza civica digitale di studenti e studentesse attraverso una proposta educativa da svolgere in ambito scolastico integrata all’insegnamento dell’Educazione Civica. Il progetto ha coinvolto 99 scuole in 17 regioni, oltre 1000 docenti e circa 6000 studenti.

A partire dell’esperienza maturata insieme alle scuole, il convegno sarà l’occasione per presentare i risultati della sperimentazione, validati dall’Istituto Italiano di Valutazione, e condividere, insieme a esperti del mondo scientifico e istituzionale, strategie e sviluppi per potenziare le competenze digitali delle ragazze e dei ragazzi e promuovere un impegno condiviso sul contrasto della povertà educativa digitale.

Il convegno “Connessioni digitali – Le competenze digitali a scuola” si svolgerà martedì 5 novembre, alle ore 10:30, nella sede di Save the Children, piazza di San Francesco di Paola 9, Roma. Parteciperanno, tra gli altri: Roberto Ricci, Presidente INVALSI; Patrizia Falzetti, Responsabile settore ricerca valutativa INVALSI; Bonaventura Canino, Direttore Generale di CA Indosuez Wealth Management; Pier Cesare Rivoltella, Professore Ordinario Didattica e Tecnologie dell’educazione presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna, fondatore di CREMIT; Stefano Pasta, Ricercatore CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia, Università Cattolica di Milano); Silvia Magistrali e Alessandro Pozzi, Direttore Istituto Italiano Di Valutazione; le scuole che hanno partecipato al progetto “Connessioni Digitali”.

In questa occasione, sarà possibile visitare la mostra immersiva “Connessioni Digitali” per conoscere da vicino podcast, petizioni, digital storytelling e campagne di marketing sociale realizzati dalle scuole, anche attraverso un’esperienza di realtà virtuale. La mostra è visitabile il 5 e il 6 novembre nella sede di Save the Children, piazza di San Francesco di Paola 9, Roma. Ingresso gratuito. Per iscrizioni: Mostra Connessioni Digitali Guest List Form