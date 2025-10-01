Scuolabus finisce fuori strada. Intervenuto dei CC che coordinano i soccorsi e le attività di recupero, permettendo agli studenti di arrivare in tempo a scuola, incolumi

Viguzzolo – Scuolabus fuori strada lungo via San Giuliano. L’autista del veicolo adibito al trasporto studenti per il Comune di Sale ne ha perso il controllo, riuscendo tuttavia a impedire più gravi conseguenze.

Il mezzo si è fermato poco oltre il fossato a margine strada, senza ribaltarsi e senza mettere oltremodo a rischio l’incolumità degli studenti a bordo, tutti di età compresa fra i 5 e i 10 anni. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di prestare immediato soccorso e di regolare la circolazione stradale durante le operazioni di recupero dello scuolabus, che ha potuto riprendere la marcia e raggiungere regolarmente le scuole.