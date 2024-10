Scuole. Controlli nel novese con i cani del Nucleo Cinofili di Volpiano Video

Le scuole al centro del progetto sulla legalità dei Carabinieri con i Dirigenti Scolastici. Novi Ligure – Numerosi i controlli antidroga condotti dai Carabinieri novesi per la sicurezza nelle scuole superiori, in accordo con i dirigenti scolastici.

Di scena, nell’occasione, l’I.I.S. “Ciampini Boccardo”, con i Carabinieri che hanno ispezionato le aule e gli spazi comuni con l’ausilio di Jacky, un pastore tedesco di 9 anni, da 7 in servizio nell’antidroga di Torino.

L’iniziativa, che mira a sensibilizzare gli studenti sul tema delle sostanze stupefacenti e a prevenire il consumo di droghe, ha avuto un approccio preventivo e, come ha sottolineato il D.S. Mario Scarsi, educativo. Il dirigente scolastico ha infatti sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Arma dei Carabinieri non solo per la funzione preventiva ma anche per il valore didattico che può offrire agli studenti e agli insegnanti impegnati nella loro quotidiana formazione.

I controlli antidroga, elemento fondamentale del contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, sono stati anche occasione per i più giovani di vedere all’opera una delle specialità dell’Arma dei Carabinieri, le unità cinofile, che assicurano l’impiego di Carabinieri conduttori e cani in supporto all’organizzazione territoriale per attività di polizia giudiziaria, di ricerca, di soccorso in aree sensibili e in tutte le altre operazioni in cui tale intervento viene ritenuto utile.