Sdegno e rabbia: il SIM Carabinieri difende l’operato delle Forze dell’Ordine in risposta al rapporto ECRI

Roma. Il SIM Carabinieri esprime il suo profondo sdegno per quanto riportato nel recente rapporto dell’ECRI, la commissione antirazzismo del Consiglio d’Europa, in merito a presunti episodi di profilazione razziale e xenofobia da parte delle forze dell’ordine italiane.

“Accuse ingiuste e infondate“, queste le parole con cui il Segretario Generale Antonello Serpi respinge fermamente le dichiarazioni contenute nel documento, sottolineando che ogni giorno le donne e gli uomini dell’Arma e delle Forze di Polizia Italiane operano con dedizione, abnegazione e imparzialità per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, italiani e stranieri, spesso a costo di sacrificare la propria vita. Le Forze di Polizia Italiane rappresentano un pilastro essenziale nella salvaguardia della legalità e della coesione sociale del nostro Paese, agendo nel pieno rispetto della legge e dei diritti umani. È inaccettabile che si cerchi di gettare ombre su chi, ogni giorno, mette la propria incolumità a rischio per proteggere le nostre comunità da ogni forma di criminalità, indipendentemente dall’origine etnica, religiosa o sociale delle persone che si trovano sul territorio nazionale. Ogni cittadino, senza alcuna distinzione, può contare sulla protezione delle nostre forze dell’ordine, il cui impegno quotidiano è animato esclusivamente dalla volontà di servire il bene comune. Il SIM Carabinieri sottolinea inoltre come tali accuse rischiano di minare la fiducia nelle istituzioni e di indebolire il prezioso legame di collaborazione tra le forze dell’ordine e la società civile, costruito attraverso anni di lavoro, trasparenza e senso del dovere. “Riconoscere e rispettare l’impegno dei nostri colleghi non è solo un atto di giustizia, ma un dovere civico che spetta a tutti“, dichiara sempre Serpi del SIM Carabinieri, ribadendo la necessità di difendere l’onorabilità di chi opera in prima linea per la sicurezza del Paese. “Esprimiamo – conclude Serpi – la nostra gratitudine alla Premier Giorgia Meloni e ai Ministri che hanno prontamente difeso il lavoro delle forze dell’ordine, richiamando alla necessità di rispetto e riconoscimento nei confronti di chi si adopera per il bene dell’Italia, e di tutte le persone, italiane o straniere, che risiedono nel nostro territorio”. Il SIM Carabinieri una domanda però la pone: visto che l’Ecri è composta da esperti indipendenti designati dai Governi degli Stati membri del Consiglio d’Europa – uno per ciascuno dei 46 Stati membri – quale è l’esperto italiano che fa parte di tale consesso e che ha una visione così distorta delle Forze dell’Ordine del Suo Paese? Il SIM Carabinieri come associazione sindacale continuerà a vigilare affinché la dignità e l’impegno dei militari dell’Arma siano rispettati e riconosciuti, e affinché ogni accusa priva di fondamento venga respinta con fermezza.

SIM Carabinieri Segreteria Nazionale

