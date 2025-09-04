“Se riusciranno i monti a sostenere il cielo”. Quando la scrittura eleva verso la spiritualità
E’ una scrittura che avvicina al cielo, inteso come punto più alto dove la coscienza umana può tendere, quella di Andrea Dell’Orbo con la sua opera “Se riusciranno i monti a sostenere il cielo”, pubblicata nella collana “I Diamanti della Narrativa” dell’Aletti editore.
Il titolo – spiega l’autore, alpinista cantautore nato a Roma ma di origine carnica – nasce da uno dei tanti versi di una mia poesia scritta a quattordici anni, poi musicata due anni dopo. Poesia caratterizzata da spericolate metafore iperboliche in bilico tra sermone biblico e ingenuità adolescenziale, che ai suoi tempi voleva esprimere una domanda, e il suo senso era questo: riusciranno i monti a trasmetterci ancora l’innalzamento verso una concezione di spiritualità (il cielo) e quindi a sostenerla? Ma erano gli anni ‘60. Oggi però, con i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai che non dà più compattezza alle strutture rocciose, mi chiedo, alla lettera, se i monti riusciranno proprio materialmente a non crollarci addosso e quindi a non essere neanche più in grado, scomparendo, di sostenere e rappresentare la spiritualità».
Andrea con una scrittura di getto, un miscuglio di poesia, denuncia, ironia, invettiva e passione, narra tanti brevi episodi che si susseguono, in cui i personaggi cadono e si rialzano sempre nell’alone di una visione fantastica. «Il titolo di ogni racconto – fa notare Dell’Orbo – corrisponde sempre alle ultime parole dell’ultima pagina. Un percorso circolare: inizio e fine che si specchiano. Realtà e immaginazione si intrecciano nella trama senza quasi mai un nesso logico né temporale».
Da buon alpinista anche la penna dell’autore riveste toni di linearità, essenzialità e sintesi, a volte anche di rude schiettezza. «Questo però – precisa – non va a soffocare il lato lirico, onirico, fantasioso e perfino irrazionale che la mia formazione, anche di musicista e poeta, esprime. Perfino irrazionale. Ho sempre immaginato la metafora come la splendida regina delle principesche figure retoriche, e il paradosso come il loro re. Con parziale vizio di mente la prima, e totale il secondo». L’opera si caratterizza per uno stile sintetico e musicale, ricercato e diretto, ottenuto con il tempo e l’esperienza ma sempre in maniera del tutto inconsapevole. «Scrivere mi appassiona come quando si guarda un film giallo e, mentre scrivo, anch’io sono curioso di scoprire come andrà a finire».
Tutta la vita di Andrea Dell’Orbo è una scalata verso il cielo, a cui si sente più vicino attraverso la musica, la scrittura e la montagna. E a cui, pagina dopo pagina, vuole avvicinare il lettore. «Naturalmente se uno scrittore vuole trasmettere al suo lettore qualcosa, o lo fa bene col suo libro oppure, se questo qualcosa lo deve raccontare ancora e spiegare a parte, significa che non è stato capace di farlo semplicemente ed esclusivamente con la sua opera».
