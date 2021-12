“SE TU SEI CON ME”, il nuovo singolo di Valentina Tioli

L’artista sarà tra i protagonisti del Concerto di Natale in onda su Canale 5 il 24 dicembre 2021 -Valentina Tioli si è aggiudicata il Christmas Contest andato in onda nella giornata di ieri su Tv2000, col brano “Se tu sei con me” che sarà in radio a partire da domani 24 dicembre.

Il brano “Se tu sei con me“ (Senza Dubbi) racconta di quanto sia meraviglioso dare e ricevere sostegno, aiuto e conforto alle persone a noi più care, specialmente nei momenti più bui, in cui si cade, magari in silenzio, proprio come fa la neve e, quando ciò accade spesso non se ne accorge nessuno, tranne chi ci è davvero vicino.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: «Spero che la mia canzone riesca a trasmettere la stessa emozione che provo io cantandola e i valori in cui credo. Conoscere Papa Francesco, vincere il Christmas Contest come miglior musica e cantare al Concerto di Natale in Vaticano, sono esperienze che mi arricchiscono umanamente e artisticamente. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza il mio magico team composto dal super talentuoso producer Francesco Terrana e dal mitico manager Giancleofe Puddu. Siamo davvero felici di aver contribuito a fare del bene tramite la nostra musica”.

BIOGRAFIA VALENTINA TIOLI

Valentina Tioli è una cantautrice di genere R&B – Pop con influenze Soul, Funky e Dance.

Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika.

In seguito a questa determinante e meravigliosa esperienza, l’artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando a diversi festival come il Collisioni, Mondovisioni, Holy Festival aprendo anche i concerti di Nek, Alexia, Anggun (10.09.21).

Insieme al talentuoso e versatile producer Francesco Terrana, parte del suo team da otto anni, pubblica diversi singoli con Warner Music, Believe, CDF e l’ultimo “Niña ft. Xriz” con Universal Spain.

Collabora come featuring con Mr.

Rain, Two Fingerz e Dargen D’amico pubblicando i singoli The Way You Do e

Neve, canzone cantata anche in occasione

del suo live all’Alcatraz come ospite dei Two Fingerz insieme a Fedez e J-Ax nel 2016.

Nel 2019 il suo singolo Pressione Regolare viene ripostato nelle stories Instagram della Pop Star Anastacia che scrive di lei:”I love her and her vibe” e con la quale canta la canzone in un divertente duetto social. I videoclip di Valentina su YouTube hanno raggiunto diversi milioni di visualizzazioni, è entrata in playlist ufficiali di Tim Music, in rotazione su molte superstation nazionali quali LatteMiele, Radio Margherita, Radio Number One e nelle radio ufficiali di Lidl, Tigotà e Mondadori in tutta Italia. Finalista due volte a Sanremo giovani,

Valentina nel 2021, ha vinto la prima edizione del Christmas Contest, contest ispirato dalla volontà di Papa Francesco di dare voce ai giovani, ricevendo il premio come miglior musica, consegnatole dal presidente dell’AFI con il brano “Se Tu Sei Con Me”, prodotto da Francesco Terrana. Questo premio le ha dato l’opportunità di poter cantare la canzone vincitrice al Concerto di Natale su Canale 5 in prima serata il 24 Dicembre.

Al momento sta lavorando al suo primo disco con il producer Francesco Terrana e al nuovo tour con il suo manager Giancleofe Puddu di GP Eventi.

