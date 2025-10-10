Seconda giornata serie A1: i ragazzi del Ct Palermo ricevono il Park Genova

Domenica 12 ottobre alle 10 esordio interno per Piraino e compagni contro i liguri capitanati dal siciliano Gianluca Naso Le ragazze invece voleranno in Piemonte per affrontare il Tennis Beinasco

La seconda giornata della fase a gironi della serie A1 prevede per il Ct Palermo (unica squadra siciliana presente sia in serie A1 maschile sia in serie A1 femminile e insieme al Tc Rungg Bolzano unico Circolo in Italia con due compagini nella massima serie) le gare interne a livello maschile contro il Park Tc Genova e la sfida esterna in Piemonte per le ragazze che incroceranno le loro racchette con il Tennis Beinasco (si gioca dalle ore 9 su superficie terra rossa al coperto).

Promette spettacolo il match tra la squadra guidata da Davide Cocco e dal vice Luigi Brancato e i genovesi del Tc Park capitanati dal trapanese Gianluca Naso ex numero 175 Atp. Si inizierà alle ore 10 con ingresso libero nell’impianto di viale del Fante. Nella prima giornata, il Ct Palermo ha pareggiato 3-3 a Crema, mentre il Park Genova ha perso in casa per 4-2 contro il Match Ball Firenze Country Club.

Nella compagine ligure spicca la presenza del 30enne sanremese Gianluca Mager recentemente ritiratosi dall’attività internazionale e che nel 2021 è stato numero 62 Atp. Mager inoltre è stato finalista nel 2020 all’Atp 500 di Rio de Janeiro.

I giocatori del vivaio del Park sono Luigi Sorrentino e Alessandro Ceppellini, mentre tra gli stranieri, figurano anche il belga Coppeajans, il rumeno Copil e il ceco Kolar.

I capitani Cocco e Brancato invece si affideranno al 21enne perno del settore giovanile Gabriele Piraino, al volto nuovo il licatese Luca Potenza e agli altri elementi del vivaio come Francesco Mineo e Riccardo Surano. Nelle prossime ore si saprà se verrà impiegato uno degli stranieri che figurano in rosa. A Crema c’era il tedesco Partrick Zahraj che però in Lombardia ha ceduto sia il singolare che il doppio. Molto bene invece Gabriele Piraino e Luca Potenza, quest’ultimo fortemente voluto dalla dirigenza del sodalizio prossimo a festeggiare il centenario, per dare continuità alla sicilianità della rosa dopo che quest’anno che è andato via l’avolese Salvatore Caruso.

Tenterà di incamerare l’intera posta in palio, Tennis Beinasco permettendo, la squadra femminile dei capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni per riscattare il pari interno, 2-2, contro AT Verona arrivato a Palermo senza giocatrici del vivaio e quindi con due punti persi a tavolino, ma capace però di vincere i soli due match di singolare disputati. Nella prima giornata, il Tennis Beinasco ha perso per 3-1 a Prato.

Sul rosso indoor dell’impianto piemontese in dubbio la presenza di Giorgia Pedone ancora alle prese con il problema muscolare patito domenica scorsa nel confronto perso in tre set con la greca Valentini Grammatikopoulou. Per il resto, confermate le presenze di Anastasia Abbagnato e delle altre giocatrici del vivaio, insieme alla rumena di 35 anni Alexandra Cadantu che vanta, ricordiamo, un best ranking Wta da numero 59.

Da segnalare che oggi, Federica Bilardo, 26enne mancina, nonché storica giocatrice del settore giovanile del Ct Palermo, ha staccato il pass per i quarti di finale del 30.000 dollari Itf di S. Margherita di Pula dopo aver battuto in tre set la francese Mathilde Lollia. Venerdì 10 ottobre per Bilardo, rientrata a pieno regime nei tornei Itf dopo 14 mesi di stop causa infortunio alla spalla, ci sarà la qualificata ceca Julie Pastikova.

Sempre oggi invece è stata sconfitta ai quarti di finale Anastasia Abbagnato per mano della marchigiana Federica Urgesi al 30.000 dollari Itf sul rosso di Siviglia.

Foto by Massimo Ragusa

