Seconda sfida europea Lead in Francia: 20 giovani talentuosi azzurri pronti per le vie di St. Pierre en Faucigny

La Coppa Europa Giovanile Lead approda sabato 24 e domenica 25 giugno a St. Pierre en Faucigny, in Alta Savoia.

Dopo la bella prova di Niederwangen i nostri giovani azzurri Under 16, 18 e 20 si troveranno nuovamente ad affrontare i migliori talenti europei nella specialità con imbrago.

A portare la nostra bandiera nel Complexe Sportif du Pays Rochois saranno per l’Under 16 Bettina Dorfmann (AVS Brixen), Elena Brunetti (Climbing Side Roma), Campionessa Italiana Giovanile in carica, reduce da un buon 7° posto in Svizzera, Linda Gnerro (Runout SSD), Gianluca Vighetti (Escape S.S.D.), Campione Italiano Giovanile in carica, Giovanni Bagnoli (ASD Crazy Center – E.T.S.) bronzo al Campionato Italiano Giovanile, 8° posto nella finale di Niederwangen, e Tommaso Milanese (Star Wall Climbing Park SSD), spesso convocato anche per competizioni di Boulder.

Per l’Under 18 gareggeranno Vanessa Kofler (AVS Passeier), autrice di una buona prova in Svizzera, col 7° piazzamento, Elsa Giupponi (AVS Meran), bronzo al Campionato Italiano Giovanile 2023, Matilda Liù Moar (AVS Brixen), Sara Arcozzi (Istrice ASD) specialista anche nella Speed, Ernesto Placci (Orobia ASD), bronzo al Campionato Italiano Giovanile 2023, Sergio Bortolameotti (Parma Climbing ASD) spesso convocato in competizioni di Coppa Europa anche nella specialità Boulder, Fritz Engele (AVS Meran) e Michele Reusa (ASD Kuota 8.10).

Per l’Under 20 affronteranno le vie francesi Savina Nicelli (Macaco ASD), medaglia d’argento nella tappa di Niederwangen, Giulia Bernardini (Etna Climbing Ragalna ASD), Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco ASD) medaglia di bronzo a Niederwangen, Luca Boldrini (Deva Wall ASD), Hannes Grasl (AVS Passeier) e Tommaso Lamboglia (Rock Dreams SSD), bronzo ai campionati italiani 2023.

Assistiamo al ritorno di vari atleti già convocati nella tappa svizzera, ma anche all’arrivo di nuovi climbers: questo turnover, come evidenziato dal DT Roberto Bagnoli, sottolinea la presenza di numerosi atleti nelle varie categorie capaci di competere a livello internazionale.

Il programma di gara prevede per sabato 24 giugno a partire dalle ore 8.00 le qualifiche U16 femminile e Under 18 maschile e femminile. A partire dalle ore 14.00 le qualifiche Under 16 maschile e Under 20 maschile e femminile. Domenica 25 alle ore 9.45 si terranno le finali U16, alle ore 11.15 le finali U18, alle ore 13.00 le finali U20.

Confidiamo di ripetere la bella prova di Niederwangen, che ha consentito alla Nazionale italiana di essere quella con più atleti in finale.

Com. Stam. + foto FASI