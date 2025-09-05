– Secondo giorno di regate ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2025 sul Garda Trentino – Ancora regate di mattina e pomeriggio: Peler e Ora sui 15 nodi – Le classifiche a metà campionato – Alessandra Sensini al FIVillage: le motivazioni giuste per i giovani atleti

Seconda giornata di regate ai Campionati Italiani Giovanili delle classi in Singolo Kinder Joy of moving 2025 sul Garda Trentino, condizioni meteo con cielo sereno al mattino e variabile nel pomeriggio, ma vento perfetto: la sessione mattutina iniziata alle 8:00 per le classi Optimist, ILCA e Techno 293 ha beneficiato di un Peler sui 12-15 nodi. Nel pomeriggio invece l’Ora è stata più forte di ieri, sempre sui 13-15 nodi.

Le basi delle classi sono state in fermento per gran parte della giornata: al Circolo Vela Arco gli Optimist, la classe che oggi è stata più a lungo in acqua, per completare la terza prova del giorno di entrambe le batterie attendendo la transizione dal vento da Nord a quello da Sud. Al Circolo Surf Torbole i windsurf iQFOiL e Techno 293, con i giovani atleti praticamente sempre a disposizione dei Comitati di Regata per sfruttare ogni finestra meteo per regatare. Infine al Circolo Vela Torbole le grandi flotte ILCA 6, i più giovani dell’ILCA 4 e i Waszp volanti.

Nel dopo regata, dopo un temporale durato circa mezzora, il FIVillage ha ospitato il pizza party rinfrescato dal vento da Nord e allietato dalla musica del Djset in programma.

LE CLASSIFICHE A META’ CAMPIONATO

Waszp (deriva foiling) vela 6.9/7.5 (19 barche / dopo 6 prove) – Dopo quattro prove in testa Artur Brighenti (Acquafresca SC) (5 punti), Giuseppe Chiantera (CV Bari) (17 punti), terzo Pietro Castello Moncada Paternò (LNI Messina) (18). Tra i tre concorrenti con vela 7.5 è in testa Olivia Castaldi (CV Arco).

Waszp (deriva foiling) vela 8.2 (7 barche / dopo 6 prove) – Terzetto al comando invariato dopo 6 regate: primo Mosè Bellomi (CV Arco) (5 punti), secondo Francesco Carrieri (CV Bari) (10) e terzo Luca Franceschini (CV Arco) (14).

iQFOiL (windsurf foiling) Under 17 Maschile (17 tavole / dopo 6 prove) – Primo Lorenzo Maroadi (FV Malcesine) che fa segnare il migliore score della giornata (5 punti), secondo Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) (13 punti), terzo Luca Pacchiotti (FV Malcesine) (14).

iQFOiL (windsurf foiling) Under 19 Maschile (31 tavole / dopo 7 prove) – La flotta U19 maschile è quella con il maggior numero di prove disputate, sette in totale. Balza al comando Raoul Furioli (CS Torbole) con una tripetta di giornata a 7 punti. Secondo Matteo Montanari (Adriatico Wind) (18 punti) e terzo Edoardo Guarnati (FV Malcesine) (20). Anche in questa classe fino al settimo posto la classifica propone distacchi minimi.

iQFOiL (windsurf foiling) Under 17 Femminile (13 tavole / dopo 6 prove) – Terzetto di testa invariato: conserva la prima posizione Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano) (9 punti), davanti a Elisa Bruno (SEF Stamura) (13) e a Elettra Fulgenzi (SEF Stamura) (16).

iQFOiL (windsurf foiling) Under 19 Femminile (11 tavole / dopo 6 prove) – Sara Maria Mangione (CV Sferracavallo) si prende la testa della classifica con 7 punti, superando Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) che la segue vicinissima (8). TerzasempreBenedetta Cirino (CC Roggero di Lauria) (25).

Optimist (deriva di iniziazione) Divisione A Juniores (150 barche / dopo 5 prove) – Giornata impegnativa e con quasi sei ore in acqua per i 150 Optimist divisi in due batterie, per disputare tre prove: due con Peler al mattino e una con Ora nel pomeriggio. In classifica rafforza il primo posto Cristian Castellan (Triestina SM) con 13 punti, seguito al secondo da Mateo Ravaioli (CV Ravennate) (21), e da Giorgio Nibbio (CN Sanbenedettese) il migliore di giornata, terzo con 25 punti. I migliori optimisti sono nella top-ten e si danno battaglia. La prima femminile è sempre Annalie Meoni (FV Malcesine) undicesima assoluta (40 punti), davanti a Guia Legisa (SV Barcola e Grignano), diciannovesima (53 punti) e Anna De Angelis (CV Ravennate) venticinquesima (66 punti). C’è ancora metà campionato per rivoluzionare la classifica.

ILCA 4 (scafo della classe olimpica con vela 4 mq) Maschile (79 timonieri / dopo 4 prove) – Due regate di primo mattino anche per i laseristi più giovani. Dopo un poker di regate resta in testa Enrico Morina (FV Riva (6 punti), davanti a Mario Dattoli-Codispoti (CV Crotone) (11), mentre al terzo grazie al miglior punteggio del giorno sale Alberto Avanzini (FV Malcesine) (14).

ILCA 4 (scafo della classe olimpica con vela 4 mq) Femminile (39 timoniere / dopo 4 prove) – Classifica ribaltata dall’ottima performance di giornata che porta in testa Martina Corno (Orza Minore) (9 punti), davanti a Martina Corno (Orza Minore) (10) mentre resta terza Zala Sterni (Sirena KNT) (10). Fino al quinto posto i distacchi sono minimi e la classifica resta apertissima.

ILCA 6 (scafo della classe olimpica con vela 6 mq) (104 barche / dopo 5 prove) – Protagonista del giorno è il giovane sardo Nicolò Giuseppe Cassitta (YC Olbia) che grazie al doppio successo nelle due manche balza in testa alla classifica con 10 punti, appena 1 davanti ai due inseguitori: Lorenzo Ghirotti (FV Riva) e Giulio Genna (SC Marsala) (11). La corsa al titolo si prospetta una volata emozionante.

La prima femminile è Clara Lorenzi (CN Bardolino), nona assoluta (34 punti), seguita da Marina Murri (CN Lampara), quattordicesima (39) e da Livia Beltrano (LNI Ostia), diciassettesima (42).

Techno 293 (windsurf giovanile) Under 13 (15 tavole / dopo 5 prove) – Le tre prove di oggi portano il totale a cinque regate con diverse condizioni meteo. Guida la classifica Emma Burkhart (CS Torbole) con 7 punti, inseguita da vicino da Chiara Marras (LNI Ostia) con 8 punti e Niccolò Mancuso (Centro Surf Bracciano) con 12 punti.

Techno 293 (windsurf giovanile) Under 15 (41 tavole / dopo 5 prove) – Al comando della classifica sempre Francesco Cao (WCC Cagliari) con 6 punti e un buon margine sul secondo, Filippo Verità (Adriatico Wind) (17) e sul terzo, Vincenzo Clausi (CV Sferracavallo) (23).

Sabato 6 settembre, penultimo giorno dei Campionati Italiani Giovanili Singoli Kinder Joy of moving, andranno in acqua al mattino con partenza alle 8:30 i windsurf iQFOiL e i Waszp foiling, mentre le classi Optimist, ILCA e Techno 293 hanno la partenza programmata per le ore 13:00. Le previsioni indicano una possibile prevalenza di vento da Nord.

CLASSIFICHE COMPLETE E INFO REGATA: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/11889/event

PROGRAMMA

Giovedi 4 settembre

Ore 17.30 Nutella Party, occasione di festa e socialità per i giovani velisti

Ore 18.00 Convegno dedicato all’ecosostenibilità ambientale, con One Ocean Foundation

Ore 21.00 Concerto di musica, suoni e sapori del Garda trio Fluxus sulla spiaggia, vicino al Circolo Surf Torbole

Venerdi 5 settembre

Ore 17.30, Pizza Party, seguito da DJ set per continuare la serata all’insegna del divertimento

Sabato 6 settembre

Ore 18.00 Incontro con gli atleti azzurri vincitori di medagliati internazionali nel 2025

Ore 20.00 “Degusta Torbole”, percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze locali (prenotazione indipendente tramite il sito Garda Trentino)

Domenica 7 settembre

Ore 18.00 Cerimonia di premiazione e chiusura dei Campionati

ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2025 è stata assegnata dalla Federazione Italia Vela al Consorzio Garda Trentino Vela, composto da Circolo Vela Torbole come base per ILCA4, ILCA6 e Waszp, Circolo Vela Arco per gli Optimist, Circolo Surf Torbole per Techno293 e iQFOiL e la Lega Navale Italiana Riva del Garda come supporto nella gestione dei campi di regata.

SPONSOR E PARTNER

L’evento è supportato dal title sponsor Kinder Joy of moving, e dai fornitori ufficiali FIV Armare, Metasail, One Ocean Foundation, Garmin e Italpress, oltre che dagli sponsor Trentino, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.m Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, ITAS e i comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole.

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per regatanti, accompagnatori e pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

KINDER JOY OF MOVING

Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare.

Kinder e la gioia di muoversi – Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 35 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.



ONE OCEAN FOUNDATION

FIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.

Com. Stam. + foto FIV