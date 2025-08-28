– Secondo giorno di regate per il Campionato Italiano Giovanile delle Classi In Doppio di Formia 2025 – Vento leggero e irregolare da Sud, regate a singhiozzo ma il programma procede

Tre prove per i Nacra 15, due per Hobie Cat 16 Spi e Hobie Dragoon, una per 420 e 29er, fermi gli RS Feva – Le classifiche a metà campionato (link) – Al FIVillage ancora animazioni nel dopo regata

Secondo giorno di regate per il Campionato Italiano Giovanile delle Classi In Doppio Open a Formia, ancora una lunga giornata di mare per i circa quattrocento velisti arrivati da tutta Italia. Il vento si è mantenuto leggero da Sud, in contrasto con l’abituale termica del Golfo, e piuttosto incostante, complicando la vita ai Comitati di Regata coordinati da Giorgio Battinelli che hanno dovuto attendere i momenti di maggiore intensità e regolarità per sistemare i quattro campi di gara e avviare le procedure di partenza.

Il campionato giunge così a metà strada, con un buon bottino complessivo di regate completate, e classifiche che acquistano un volto definito, pur mantenendo combattuta la lotta per i titoli e i podi. Nel giorno di poco vento i catamarani tecnici Nacra 15 hanno disputato tre prove, gli altri catamarani Hobie Cat 16 Spi e Hobie Dragoon ne hanno corse due ciascuna, una prova a testa per le derive 420 e 29er, mentre solo i più giovani con l’RS Feva sono tornati a terra senza alcuna regata valida, nonostante diversi tentativi.

Anche oggi il palco del FIVillage ha vissuto di attività post-regata, insieme al pasta-party e al dj-set, e in vista del crew party previsto per domani. Vela, sport, amicizia: il villaggio al porto commerciale di Formia è sempre più animato e gioioso. Domani, venerdi 29, è atteso un peggioramento meteo, ma si cercherà comunque di sfruttare ogni possibilità per correre ulteriori prove, in vista del giorno finale, sabato 30. L’orario delle prime partenze è fissato per le 12:30.

RISULTATI DAY 2 PROVVISORI (QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE COMPLETE E AGGIORNATE: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/11803/event)

CLASSE 420 (90 barche – totale 4 regate) – La deriva più classica in gara ha vissuto una difficile regata, e poi ha invano atteso di disputarne altre: la classifica vede sempre in testa Anastasia Mutti e Lorenzo Centuori (SN Pietas Julia), campioni mondiali Mixed 2025 (3 punti). Secondi Emanuele Ciavatta e Marco Rolle (LNI Mandello Lario) (7 punti), terzi Federico Frezza e Matteo Iannelli (CC Tevere Remo) (13 punti). Classifica corta per i primi 9 posti con distacchi minimi.

CLASSE 29er (41 barche – totale 5 regate) – Tanta attesa e una sola prova anche per la deriva acrobatica. In testa sempre i campioni europei Giulia Bartolozzi e Pietro Rizzi (SCG Salò) (6 punti), davanti a Giuseppe Montesano e Enrico Coslovich (Sirena e CV Muggia) (8 punti), terzi ma vicinissimi Emilia Salvatore e Pietro Zandri (SC Garda Salò) (9 punti): questi tre equipaggi hanno fatto il vuoto alle loro spalle e sembrano volersi giocare i posti del podio.

CLASSE RS FEVA (54 barche – totale 4 regate) – La piccola deriva doppia per i più giovani resta ferma alle quattro regate di ieri, con classifica invariata. Primi Luca Soprani e Luca Zambon i (CV Ravennate) (1-1-3-12), secondi Edoardo Bastini e Samuele Bardelli ((CN San Bartolomeo al Mare) (3-4-1-2), terzi Alexander Massetti e Sara Fragapane (FV Riva) (23-3-2-3).

CATAMARANO NACRA 15 (21 barche – totale 7 regate) – Tre prove per il cat acrobatico, un bel bottino per una giornata difficile. La classifica cambia volto: primi Lorenzo Sirena e Alice Dessy (YC Cagliari) (10 punti), davanti Alessandro Vargiu e Noa Lisci (WCC Cagliari) (11 punti) e terzi Vincenzo Sebastiani e Marta Fiorenza (Svagamente) (17 punti). La lotta per il titolo è intensa.

CATAMARANO HOBIE 16 SPI (7 barche – 6 regate) – I pochi Hobie Cat 16 sono riusciti a correre due prove, una delle quali complicata e con parecchi equipaggi fuori tempo massimo (DNF). La classifica vede sempre al comando Paolo Pedde e Samuele De La Ville Sur Illon (WCC Cagliari) (5 punti), secondi Valerio Tomassi e Veronica Ghinfanti (CV Roma e CV3V) (10 punti) e terzi Luca Di Paolo e Livia Sciarretta (Tognazzi MV) (16 punti).

CATAMARANO HOBIE DRAGOON (8 barche – 6 regate) – Due prove non scontate anche per il catamarano giovanile. In testa si confermano Gemma Casimirri e Nina Columbu (WCC Cagliari) (10 punti), seguono vicinissimi al secondo Carlo Maria D’Amico e Alberto Dall’Atti (SVagamente) (11 punti), terzi Ginevra Guiducci e Mariafrancesca Ariano (CV Cesenatico) (16 punti).

INFO: ORGANIZZAZIONE E PARTNER

L’organizzazione del Campionato è stata assegnata dalla Federvela al Circolo Nautico Caposele, con la collaborazione di Yacht Club Gaeta, Lega Navale Italiana di Formia e Lega Navale Italiana di Gaeta, Centro Velico Vindicio, Fiamme Gialle Sezione Vela Gaeta, Vela Viva. L’evento puo’ contare sul supporto della Regione Lazio e di un gruppo di partner sul territorio: la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare, Banca Popolare del Cassinate.

INFO MEDIA

TITOLI IN PALIO

In palio ci sono, da Normativa FIV, ben 14 titoli di campioni italiani: cinque per la classe 420 (Assoluto, U19, U17, U15, Femminile, più il titolo di classe al primo Mixed), quattro per il 29er (U19 e U17 maschile e femminile), uno per RS Feva (U17), uno per Hobie 16 Spi (Assoluto) e Hobie Dragoon (Assoluto), due per Nacra 15 (U19 e U17).

EVENTI COLLATERALI

IL FIVillage saèrà l’anima di eventi che accompagnano il campionato, prima e dopo le regate. Ogni giorno gli atleti al rientro trovano Pasta Party e dj set. Venerdi 28 intrattenimento puro con un quizzone per vincere dei premi, sabato 29 ci sarà il convegno sulla sostenibilità dal titolo “Biodiversità marina, proteggere per poi ampliare”, con l’intervento di biologi marini di tre Università. Domenica 30 il dopo regata sarà tutto incentrato sulla cerimonia di premiazione che avverrà intorno al palco del FIVillage.

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

ONE OCEAN FOUNDATION

FIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.

Com. Stam. + foto FIV