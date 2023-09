Secondo Oro Azzurro con Marsili ai Mondiali di Pattinaggio Corsa 2023

A Montecchio Varani e Presti regalano all’Italia altre due medaglie d’argento nelle gare Strada È un’Italia che oggi arrivava alla quinta giornata dei Campionati Mondiali Pattinaggio Corsa di Montecchio-Vicenza forte di un bottino fin qui già superiore a quello complessivo della scorsa edizione argentina dell’evento iridato.

Diciotto le medaglie conquistate dagli Azzurri prima dello start delle finali odierne, dedicate alle prove su strada. Mondiale 2023 che, dopo le gare su pista, andate in scena al pattinodromo di Montecchio Maggiore fino allo scorso martedì, continua a regalare un grande spettacolo anche sui 330 metri del circuito stradale in asfalto dell’Arena Sorelle Ramonda di via Trieste. Tra i protagonisti assoluti dello show che oggi ha animato l’impianto vicentino, figura alla voce titolo mondiale il nostro Duccio Marsili. Il campione della Mens Sana Siena sfodera una prova da autentico fuoriclasse e, nella giro sprint senior maschile, lascia le briciole agli avversari. Il senese va in testa dalla prima curva e non abbandona più la prima posizione che vale l’oro mondiale. Il secondo per la nostra Nazionale, quinta medaglia personale per lo stesso Marsili qui a Montecchio.

“Cercavo dall’inizio questa medaglia – ha commentato a fine gara Marsili – Forse la tensione di volerla a tutti i costi ha influito sui risultati delle precedenti gare, dove comunque avevo portato a casa due argenti e due medaglie di bronzo. Sono entrato tranquillo dando il massimo, cercando di mettere da parte la tensione e di pensare solo alla gara. L’oro è arrivato e sono felicissimo”.

L’altra gara veloce senior sul giro sprint femminile ha visto l’atleta abruzzese, Asja Varani centrare la medaglia d’argento. Oro che sfugge negli ultimi centimetri e solo per 4 millesimi. Prova che l’atleta del Rolling Bosica Martinsicuro interpreta nel migliore dei modi. Parte subito forte e rimane in testa fino agli ultimi centimetri quando viene superata solo dalla colombiana Kerstinck Sarmiento, oro. La Varani può comunque consolarsi con 4 medaglie, tra le quali spicca l’oro mondiale nella 500 metri sprint pista.

Gare che nella mattinata vedono i pattinatori sfidarsi nelle batterie di qualificazione, fino alle semifinali del pomeriggio inoltrato, quando arriva il momento delle finali. Si parte dalle 17.00 con la 15000 m. eliminazione junior femminile. È ancora Giulia Presti a centrare un altro argento per i colori azzurri, in una lunga combattuta fino all’ultima volata che premia la colombiana Camila Giraldo Vasquez, nuova campionessa mondiale. Chiude con il bronzo Aubane Plouhinec per la Francia. “Oggi puntavo all’oro – ha detto la Presti – L’argento mi rende comunque felicissima. Le due cadute dei giorni scorsi non erano un buon segnale. Ho centrato comunque due medaglie d’argento. Il mio mondiale è positivo”.

Nell’altra 15000 m. eliminazione junior maschile azzurri che non riescono a salire sul podio ma sono comunque autori di due grandi prestazioni, al cospetto di avversari tostissimi. Colombia in evidenza e oro, con Carlos Pisciotti. Il vicentino, padrone di casa, Manuel Ghiotto chiude in quarta posizione. È settimo Leonardo Bossi.

La gara lunga senior maschile a punti sulla distanza dei 10000 metri conferma la classe del campione olimpico, il belga Bart Swings che domina dall’inizio la prova e centra il suo terzo oro in questi mondiali. Al campionissimo del Belgio vanno tutti gli applausi del pubblico presente, in estasi per lo spettacolo regalato anche dagli altri pattinatori in gara. Il compagno di Nazionale Jason Suttels su tutti, che finisce secondo e argento. Dominio netto della Colombia nell’altra 10000 m. femminile a punti senior che conquista oro e argento. Il bronzo va alla Cina Taipei. L’abruzzese Edda Paluzzi, con una buona gara, chiude per l’Italia in settima posizione.

Risultati Italia 5° Giornata – Strada

Junior Women Elimination

1 Camila Giraldo Vasquez – Col

2 Giulia Presti – Italy

3 Aubane Plouhinec – Fra

Senior Women One Lap

1 Kerstinck Sarmiento – Col

2 Asja Varani – Italy

3 Maria Fernanda Timms – Col

Senior Men One Lap

1 Duccio Marsili – Italy

2 Daniel Milagros – Spa

3 Elton De Souza – Fra

Foto di Freddy Race

In copertina Duccio Marsili – oro giro sprint strada

Com. Stam. + foto FISR