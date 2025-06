Secondo successo stagionale per Corrado Pinzano: dominato il “Lanterna” di Genova

Gara perfetta, per il driver biellese, che ha inanellato la seconda vittoria stagionale. La competizione genovese l’ha disputata da leader e con sicurezza nei momenti determinanti, palesando un notevole feeling raggiunto con la Fabia RS.

Genova – Veleggia con il classico “vento in poppa”, Corrado Pinzano nel Trofeo Italiano Rally, con la seconda vittoria stagionale ottenuta nel fine settimana al 41° Rally della Lanterna, valido quale secondo round del girone B del campionato, disputato con al fianco il fido Mauro Turati e al volante della Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli della PA Racing.

Dunque, dopo la perentoria vittoria al Rally della Marca ed un terzo posto al Rally del Salento, il campione in carica ha ribadito la propria forza con il bis di allori, firma e sigillo dell’intenzione di inseguire in concreto un nuovo titolo.

Gara disputata dal portacolori della Scuderia New Driver’s Racing per la sola seconda volta, dopo il primo giorno dedicato a tre prove corte, antipasto d’azione e show per i tanti appassionati presenti, nel sabato Pinzano ha iniziato a dominare la scena con azioni di forza nelle prove speciali “Portello” e “Brugneto”, le più lunghe in programma di cui la seconda di oltre 25km.

Il campione in carica del TIR ha deciso di scommettere su entrambi i gironi, ed ora ha riscattato sia una fiche al Marca, vinto ad inizio stagione, sia adesso al Lanterna, e potrà così scegliere dove e come proseguire il suo programma tricolore. Pinzano ha volato soprattutto nel primo giro del mattino, su quelle prove guidate in cui il binomio pilota-navigatore ha fatto veramente la differenza: 15″ guadagnati su tutti e un margine gestito poi in scioltezza fino alla bandiera a scacchi.

INTERVENTO DI CORRADO PINZANO: “Siamo partiti decisi a far valere la nostra forza. Sapevamo non sarebbe stato facile, vista la concorrenza e vista anche una gara davvero ostica. Ma tutto ha marciato per il meglio, abbiamo trovato subito un ottimo feeling generale, di certo la prima parte di gara è stata caratterizzata da distacchi minimi, le prove erano corte, non è che puoi far la differenza. Al sabato, il primo giro credo abbia fatto la differenza: abbiamo cercato di spingere, tutto è andato come volevamo e nel secondo giro abbiamo amministrato, siamo sempre stati fuori dai pericoli quindi direi molto bene, strategia calcolata al meglio. Vettura perfetta, gomme pure, squadra incredibile, sempre pronta a darci sostegno. Si sta davvero volando!”

Il programma di Pinzano e Turati proseguirà al rally Valli Ossolane, il 19/20 luglio, valido per il girone B del Campionato.

IN FOTO: Pinzano al Rally Lanterna (foto Massimo Bettiol)

