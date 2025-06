Sedicesima edizione di una Marina di Libri La fabbrica delle storie. La fabbrica delle idee 5-8 giugno 2025 Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Gli ospiti della prima giornata: Teresa Mannino, Silvana La Spina, Roy Chen, Cristina Cassar Scalia, Claudia Fauzìa, Elio Germano, Teho Teardo, Teresa Ciabatti, Alessio Castiglione, Francesco Pira, Virginia Asaro, Roberta Casagrande, Giovanna Fiume, Filippo Pistoia, Michele Cometa, Fabio Del Giudice, Piero Attanasio, Roberto Lagalla.

Una marina di libri, il festival dell’editoria indipendente più importante del Sud Italia, da domani a domenica 8 giugno 2025, ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, apre le porte alla rassegna più attesa, da adulti e bambini, per scoprire le novità editoriali nazionali e internazionali e per conoscere i protagonisti della letteratura. Più di quattrocento gli incontri con scrittori e scrittrici che dialogheranno su varie tematiche con argomenti che spaziano dal romanzo al saggio, dalle guerre alla politica, dai migranti al mondo del lavoro, dal sociale al diritto, dall’ambiente alla street art, dalla storia alla gastronomia, dalla letteratura per l’infanzia al ruolo delle donne, dal teatro alla musica, alle arti visive con film, documentari e mostre. Questo sedicesimo appuntamento si arricchisce anche di nuove collaborazioni con le realtà culturali che risiedono all’interno dei Cantieri Culturali con proposte teatrali, musicali, reading e presentazioni come gli appuntamenti con l’Accademia di Belle Arti di Palermo e Arci Tavola Tonda, e poi ancora rassegne a tema come Ipomea fest e Sole Luna Doc Film Festival.

Da segnalare l’incontro, con un focus sui dati della lettura, che si terrà il 5 giugno, alle 17.30, al Ridotto De Seta. I dati fanno parte di una approfondita ricerca dal titolo Leggere il futuro: rapporto sulla lettura nel Centro-Sud che l’Associazione Italiana Editori (AIE) ha avviato all’inizio dell’anno e che sarà presentata in occasione del festival. L’incontro sarà aperto con il saluto del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, introducono Gaetano Savatteri, direttore artistico di Una marina di libri e Fabio Del Giudice, direttore AIE. Piero Attanasio, responsabile rapporti istituzionali di AIE, illustrerà al pubblico la ricerca. Intervengono gli editori Ottavio Navarra e Antonio Sellerio. Saranno presenti: Giampiero Cannella, assessore alle Politiche culturali del Comune di Palermo, Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, Patrizia Valenti direttrice della Biblioteca Regionale, Renato Alongi, Regione siciliana assessorato Beni culturali – rete bibliotecaria BiblioTP, i referenti del Patto per la lettura del Comune di Palermo.

Tra gli appuntamenti della prima giornata: Arci Tavola Tonda (ore17) – Silvana La Spina, vincitrice del Premi Mondello, Piero Chiara e del Grinzane Cavour, con Un rebus per Leonardo Sciascia (Marsilio), interviene Salvatore Picone; Noz (ore 17) – Martino Giordano con Variazioni sul tema, interviene Giovanna Cirino; Ridotto De Seta (ore 17.30), presentazione della ricerca Leggere il futuro: rapporto sulla lettura nel Centro-Sud; Palco Tenute Orestiadi (ore 18) – Alessio Castiglione, ha fondato il Newbookclub, laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività, con Racconti in New York (Navarra Editore), intervengono Gaia Garofalo e Simone Napoli, performance di Ernesto Tomasini; Arci Tavola Tonda (ore 19) – Roy Chen, scrittore, traduttore e drammaturgo israeliano con Il grande frastuono (editrice Giuntina), interviene Tiziana Martorana; Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia (ore 17.30) – Cristina Cassar Scalia, autrice dei romanzi con protagonista il vice questore Vanina Guarrasi, presenta un nuovo personaggio, il commissario Scipione Machiavelli, con Delitto di benvenuto (Einaudi), interviene Elvira Terranova; Institut français (ore 18) Michele Cometa con Paleoestetica. Alle origini della cultura visuale, intervengono: Marco Maggi e Rosario Perricone; Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia (ore 19) – Virginia Asaro con Circostanze Fragili. L’ombra di Pirandello (Navarra Editore),interviene Ivana Baiunco, modera Maurizio Guarneri; Cre.Zi Plus (ore 19) – Filippo Pistoia con Terra Colta (Ianieri Edizioni), intervengono: Nino Amadore, Andrea Libero Carbone, Franco La Barbera e Filippo Luna, modera Giacomo Piraino; Arci Tavola Tonda (ore 20) – Claudia Fauzìa, premio Rosa Parks nel 2022 per l’impegno nella difesa dei diritti umani e nel 2024, il Susan Treadwell Memorial Award per i suoi sforzi nella tutela dei diritti delle donne in Italia, con Con il mare dentro (de Agostini libri), intervengono Monica Guizzardi e Roberta Lo Bianco; Casa Forst (ore20) – Teresa Ciabatti, tra i finalisti allo Strega nel 2017 con La più amata (Mondadori), con Donnaregina (Mondadori), interviene Eleonora Lombardo.

Tra gli appuntamenti di Dudi: Spazio Franco (ore 17.30) – Se fossi te, non sarei me, spettacolo di narrazione di e con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini. Accade, per un errore fortuito, che a due narratori venga commissionato lo stesso lavoro: raccontare la storia più bella del mondo. Stesso luogo. Stesso orario. Stesso pubblico. Tra conflitti e risate, nessuno dei due sarà disposto a lasciare il palco all’altro; Spazio Dudi (ore 18.30) – Una Marina di stampe! Serigrafia live con Studio Pica per la realizzazione di un’illustrazione inedita, realizzata per il festival, da portare a casa in forma di poster.

Tra gli appuntamenti della rassegna I segni di Venere: Vasca Cre.Zi. (ore 17) – Roberta Casagrande con Pink Power. La scalata delle donne dello sport (Nicolò Edizioni Massina), intervengono: Daniela Ferrara, Valentina Morgana, Giulia Noera, Francesco Pira e Laura Santoro; Vasca Cre.Zi. (ore 18) – Francesco Pira con La buona EduComunicazione (Franco Angeli), intervengono: Fernanda Bono e Carlo Giudotti; Casa Forst (ore 18) – Giovanna Fiume Mediterraneo Corsaro: storie di schiavi, pirati e rinnegati in età moderna (Carocci), intervengono: Luca Casarini e Lidia Tilotta.

Teatro e musica: Cinema De Seta (ore 19) – per l’omaggio a Camilleri, Teresa Mannino darà voce al reading Vi racconto una storia,dove l’attrice leggerà alcune pagine del Maestro di Vigáta; Averna Spazio Open (ore 21.30) – Elio Germano e Teho Teardo con lo spettacolo teatrale Viaggio al termine della notte tratto dal romanzo di Louis-Ferdinand Céline, a cura di Una marina di libri e in collaborazione con Sponde Sonore, Arci Tavola Tonda.

La manifestazione letteraria, nata da un’idea di Maria Giambruno, è organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi, con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, e con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e di AIE – Associazione Italiana Editori.

INFO:

L’area dei Cantieri culturali alla Zisa per tutta la durata della manifestazione sarà pedonale, è consentito l’accesso in auto da via Paolo Gili, 4, solo per accedere al parcheggio principale. E’ possibile inoltre l’accesso pedonale dal cancello di via Perpignano. Data la grande affluenza prevista, si consiglia anche l’utilizzo del parcheggio pubblico comunale di Via Degli Emiri.

Dal 5 all’8 giugno è stato infine attivato un servizio di navette gratuite con corse ogni 20 minuti dalla fermata “Turati – La Lumia” (nei pressi del Teatro Politeama) a piazza Principe di Camporeale.

Orari:

giovedì: dalle 17 alle 24;

venerdì: dalle 10 alle 14 (ingresso gratuito) e dalle 17 alle 24;

sabato e domenica: dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 24.

Biglietti:

quotidiano euro 4,00 (valido per più ingressi);

abbonamento euro 10,00 (valido per le quattro giornate).

L’ingresso è gratuito per bambine e bambini sotto i 13 anni.

Per saperne di più: www.unamarinadilibri.it

Com. Stam.