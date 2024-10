Sei Giorni, Day 2. Piloti italiani protagonisti!

Silleda (Spagna) Attaccamento alla Maglia Azzurra, spirito di gruppo e desiderio di essere tra i protagonisti della Six Days. Nonostante la sfortuna del primo giorno di gara, che ha precluso all’Italia la possibilità di ambire al Trofeo e al Trofeo Junior, i nostri piloti oggi non hanno mai mollato. Anzi, hanno continuato a dare il massimo in entrambe le categorie.

Da sottolineare le prestazioni di Kevin Cristino – terzo assoluto (1° della E3) – e Matteo Cavallo, quinto assoluto. I ragazzi del Moto Club Italia hanno confermato la leadership della squadra nel Club Team Award e la formazione femminile è entrata nella top ten.

Trofeo – Su un terreno morbido e reso a tratti fangoso dalla pioggia della prima mattinata, i piloti azzurri si sono messi in evidenza. Matteo Cavallo, tra i migliori cinque di giornata in 38’29”07, si è classificato 2° della E3. Nella stessa classe Morgan Lesiardo (38’50”97) ha sfiorato la top 5, raggiunta invece nella E2 da Samuele Bernardini in 38’55”43. Solo la Francia è riuscita a piazzare più piloti dell’Italia nella top 13 del Trofeo. I transalpini guidano la classifica con oltre 4 minuti di vantaggio su Spagna e Stati Uniti.

Trofeo Junior – Giornata da grande protagonista per Kevin Cristino (38’16”10), 3° assoluto e 1° sia nella E3 che tra i piloti del Trofeo Junior. Molto positive le prestazioni di Manolo Morettini, 5° della E1 e anche nella competizione dedicata agli Under 23. In testa alla classifica ecco la favorita Svezia, con un margine di 1’30 sulla Francia e di 4’25” sugli USA.

Trofeo femminile – Nella classifica riservata alle donne l’Italia è entrata nella top 10 soprattutto grazie alle considerevoli prestazioni di Francesca Nocera, oggi quinta assoluta. 44’33”10 il suo crono. Prosegue l’esperienza per Sara Traini e Asia Volpi. Gli Stati Uniti guidano la classifica con un buon vantaggio su Australia e Svezia. L’Italia è nona.

Club Team Award – Come ieri, Lorenzo Macoritto è stato il pilota più veloce del Club Team Award (39’09”47 il suo tempo odierno) e ha ottenuto il 1° posto nella C1. Enrico Rinaldi, 4° assoluto e 3° della C2 ha terminato il Day 2 in 39’52”53 mentre Pietro Scardina, nella top 5 assoluta e 2° della C1, ha chiuso in 39’55”86. Risultati, questi, che permettono al Moto Club Italia di rimanere saldamente in testa al Club Team Award.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno terminato la giornata con ottimi risultati, correndo con spirito davvero encomiabile. Non era facile. Vanno sottolineate le prestazioni di Kevin Cristino e Matteo Cavallo, ma tutti i piloti sono riusciti a esprimere un buon livello. Non nascondo che tutto questo è positivo ma allo stesso tempo fa aumentare il rammarico per ciò che avrebbe potuto essere. Bene la formazione femminile, con Francesca Nocera autrice di ottimi tempi. Sono molto soddisfatto del Moto Club Italia: i nostri atleti hanno confermato le loro prestazioni ai vertici messe in campo già ieri”.

Tutti i risultati su fim-isde.com/2024-results/

Com. Stam. + foto FMI

Matteo Cavallo PH FMI

Sara Traini PH FMI