Sei Giorni, Day 3. Ancora buoni riscontri da parte della Maglia Azzurra

Silleda (Spagna) Giro di boa della Sei Giorni di Enduro 2024. Nella giornata odierna sono cambiati i percorsi di gara ma è rimasto invariato l’atteggiamento dei piloti azzurri, capaci di ottenere buoni risultati anche al termine del Day 3.

Da segnalare nuovamente le prestazioni di Kevin Cristino – migliore degli italiani con il sesto posto assoluto (2° della E3) – e Samuele Bernardini, settimo assoluto. I ragazzi del Moto Club Italia hanno mantenuto la loro leadership, mentre continua la crescita delle ragazze nel Trofeo Femminile, ora al sesto posto in classifica.



Trofeo – La pioggia è stata ancora una volta protagonista, rendendo più difficile la pratica per la Maglia Azzurra. Samuele Bernardini è riuscito a piazzarsi al settimo posto assoluto (2° in E2) e al sesto nel Trofeo in 41’33.29. Subito dietro Matteo Cavallo, settimo del World Trophy e terzo in E3, con un crono di 41’42.79. Più attardato Morgan Lesiardo, che a causa di una caduta nella prima speciale ha concluso al 19° posto in 42’37.53. La Francia continua a mantenere la testa della classifica, allungando su Spagna e Stati Uniti.



Trofeo Junior – Kevin Cristino si conferma in grande forma. Il pilota piemontese ha concluso al sesto posto assoluto e in prima posizione nel Trofeo Junior in 41’30.71. Anche Manolo Morettini, così come Morgan Lesiardo, è stato protagonista di una caduta nella ST1. Per lui 11° posizione nella categoria riservata agli Under 23, con un tempo di 42’55.97. Ancora in vetta la Svezia, con due minuti di vantaggio sulla Francia. Più attardati gli Stati Uniti sul terzo gradino del podio.



Trofeo Femminile – Grandi passi in avanti per le ragazze della Maglia Azzurra. Francesca Nocera si posiziona al nono posto della classifica riservata alle donne con un crono di 49’04.32. Ancora una buona giornata per Sara Traini e Asia Volpi. Gli Stati Uniti continuano a guidare la classifica davanti ad Australia e Svezia. L’Italia al termine del Day 3 figura in sesta posizione.



Club Team Award – Lorenzo Macoritto si conferma il pilota più veloce nel Club Team Award (42’06.76 il suo tempo odierno) e il primo della C1. Enrico Rinaldi (42’40.36) fa un passo in avanti rispetto a ieri; per lui terzo posto assoluto e secondo della C2. Subito alle spalle Pietro Scardina, quarto assoluto e secondo di C1 in 43’03.49.



Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Anche oggi i nostri ragazzi hanno fatto registrare dei risultati positivi, dimostrando nuovamente la loro forza sul campo da gara. Da sottolineare ancora una volta la prestazione di Kevin Cristino e le ottime giornate di Samuele Bernardini e Matteo Cavallo. Peccato per le cadute di Morgan Lesiardo e Manolo Morettini, ma già dalla giornata di domani riusciranno sicuramente a rifarsi. La formazione femminile sta portando avanti una Sei Giorni di livello, a dimostrarlo è il sesto posto in classifica del team. Infine, rinnovo la mia soddisfazione per il Moto Club Italia: i nostri tre piloti si sono confermati nelle vette più alte della classifica e questo non può che rendermi fiero di loro”.



