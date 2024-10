Sei Giorni, Day 4. Ancora ottime prestazioni degli Azzurri. Italia sempre più prima nel Club Team Award

Silleda (Spagna) Forza di volontà e spirito di sacrificio. La Maglia Azzurra, nonostante la sfortuna del primo giorno, continua a raccogliere risultati notevoli e a confermarsi a livello individuale nelle zone alte della classifica.

Il Moto Club Italia figura sempre in vetta con Lorenzo Macoritto, Enrico Rinaldi e Pietro Scardina. Samuele Bernardini trova la quarta posizione nel Trofeo e la quinta assoluta; Kevin Cristino è ancora protagonista nella Junior, mentre continua l’esperienza positiva delle ragazze nel Trofeo Femminile.



Trofeo – Una buona giornata per l’Italia nel Trofeo. Nella top 10 della classifica assoluta figurano tutti e tre i piloti della nazionale maggiore, con Samuele Bernardini che si dimostra costante e trova la quinta posizione con un tempo di 43’23.22. Un ottimo Morgan Lesiardo (43’53.17) raggiunge l’ottavo posto (1° in E3), dimostrando grande velocità e determinazione. Decimo Matteo Cavallo con un crono di 43’55.76. Nella classifica a squadre gli Stati Uniti superano la Spagna al secondo posto, dietro sempre alla Francia capolista.



Trofeo Junior – Ennesima buona prestazione per Kevin Cristino, che alla fine della giornata si piazza terzo nella categoria riservata agli Under 23 con un crono di 44’02.57. Segnali positivi anche da parte di Manolo Morettini, ottavo in 44’58.10. La Svezia mantiene la vetta su Francia e Stati Uniti.



Trofeo Femminile – Le ragazze continuano ad accumulare esperienza internazionale e a portare avanti una Sei Giorni positiva. Francesca Nocera (49’56.31) dimostra nuovamente di poter competere con le pilote più forti al mondo; ottava la sua posizione finale. Più staccate Sara Traini e Asia Volpi, che alla loro prima esperienza nella Six Days stanno manifestando grande tenacia. Gli Stati Uniti conducono davanti ad Australia e Svezia. L’Italia mantiene il sesto posto in classifica.



Club Team Award – En plein di giornata per il Moto Club Italia. Gli azzurri fanno terra bruciata intorno a loro e conquistano le prime tre posizioni della classifica assoluta, rispettivamente con Lorenzo Macoritto (1° in C1), Enrico Rinaldi (1° in C2) e Pietro Scardina (2° in C1).



Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Non posso che fare i complimenti ai ragazzi per come stanno portando avanti la competizione. I piloti della nazionale maggiore hanno ottenuto ottimi risultati individuali. Nella Junior Kevin Cristino e Manolo Morettini sono stati in grado di ribadire la loro velocità e si sono dimostrati piloti esperti nonostante la giovane età. Le ragazze della Femminile hanno confermato l’ottimo sesto posto in classifica, mentre il Moto Club Italia continua a sorprendere e a mantenere la leadership di categoria”.





Tutti i risultati sono disponibili su fim-isde.com/2024-results/

Com. Stam. + foto FMI