Sei Giorni, Day 5. Il Moto Club Italia consolida il primo posto. La squadra femminile entra nella top 5

Silleda (Spagna). La Sei Giorni di Enduro continua a mettere in luce le prestazioni degli azzurri. A livello di squadra le soddisfazioni maggiori arrivano dal Moto Club Italia che è in testa al Club Team Award dopo aver incrementato, seppur di pochi secondi, il vantaggio sul Moto Club Le Puy en Velay.

Dai 16’05’’ di ieri, oggi il gap è aumentato a 16’34’’. Continuano ad essere molto concrete le performance della squadra femminile che a seguito delle cinque Speciali odierne (la penultima delle sei inizialmente previste è stata cancellata per scarsa visibilità) ha guadagnato una posizione ed è ora quinta in classifica. Nel Trofeo e nel Trofeo Junior i crono dei nostri piloti sono stati in linea, ancora una volta, con quelli dei migliori.

Club Team Award – L’Italia anche oggi ha dimostrato di essere la squadra più forte tra le Speciali spagnole. Gli azzurri hanno incrementato di 30 secondi il vantaggio sugli inseguitori comportandosi molto bene a livello individuale. Lorenzo Macoritto e il francese Enzo Marchal hanno messo in scena una bella sfida che, al termine della giornata, ha visto prevalere l’azzurro nella assoluta di club per soli 2”66. Decisivo l’ultimo cross test. Il friulano ha chiuso il Day 5 in 26’33”42 vincendo la classe C1, in cui Pietro Scardina (27’34”18) si è piazzato 8°. 4° assoluto tra i piloti di club e 2° della C2 Enrico Rinaldi in 27’00”71.

Trofeo femminile – Passo avanti importante per le donne, capaci di continuare nella progressione messa in atto fin dal primo giorno e conquistare la quinta posizione, approfittando anche di un problema occorso alla Spagna. 13esima di giornata Francesca Nocera in 30’34”87, 18esima Sara Traini in 32’41”14 e 21esima Asia Volpi in 35’00”05. Gli Stati Uniti guidano la classifica con 3’40 di vantaggio sull’Australia. Terza la Svezia.

Trofeo – Le prestazioni individuali di alto livello degli azzurri hanno dimostrato nuovamente il potenziale della squadra. Samuele Bernardini, 4° assoluto oggi a 14 centesimi dalla top 3, ha chiuso la giornata in 25’35”36 guadagnando il 2° posto nella E2. Nono assoluto Matteo Cavallo che con il suo 25’57”16 ha fatto registrare il terzo tempo nella E3, in cui Morgan Lesiardo (26’11’’32) ha chiuso 8°. La Francia è al comando della generale con 7’34” di margine sugli Stati Uniti e 9’33” sulla Spagna.

Trofeo Junior – Risultati prestigiosi sia per Kevin Cristino (25’52”48) che per Manolo Morettini (26’00”69). Il piemontese, 2° nella E3, ha chiuso la giornata al 2° posto anche tra gli Under 23, proprio davanti al compagno, 4° nella E1. Svezia, Francia e Stati Uniti completano in quest’ordine la top 3 con i leader in vantaggio di 1’48’’ sui transalpini.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Con l’ultima giornata di Enduro appena conclusa, si avvicina il termine della Sei Giorni. I ragazzi del Moto Club Italia sono stati ancora una volta esemplari, dimostrando velocità e capacità di arrivare in fondo senza correre rischi. Complimenti a Lorenzo Macoritto, il più veloce tra tutti i piloti di club, ma anche a Rinaldi e Scardina che, nonostante qualche difficoltà in più, hanno tenuto il ritmo. Sono felice che le ragazze siano entrate in top 5, se lo meritano per la perseveranza con cui stanno correndo. Molto bravi anche i ragazzi del Trofeo e del Trofeo Junior, che si sono piazzati ai piani alti delle graduatorie di classe. Ora attendiamo la manche di cross con l’intenzione di chiudere al meglio la Six Days 2024”.





Tutti i risultati sono disponibili su fim-isde.com/2024-results/

Com. Stam. + foto FMI

2024_ISDE_lesiardo_ ph FMI

2024_ISDE_morettini_PH FMI