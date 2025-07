Sei Giorni di Enduro a Bergamo. L’Italia schiera cinque squadre. Ecco i convocati azzurri

Il momento più atteso della stagione enduristica, la competizione più ambita dai piloti, la gara motociclistica internazionale più antica: è la Sei Giorni, un’esperienza che rimane impressa per sempre in chi vi partecipa e in tutti coloro che la seguono con passione e adrenalina.

La 99esima edizione si sta avvicinando e per l’Italia sarà la gara di casa. A Bergamo, una delle località di riferimento dell’Enduro nazionale e internazionale, i nostri atleti sfideranno gli specialisti provenienti da tutto il mondo e daranno il massimo per stare lì davanti, spinti da un pubblico che promette di essere numerosissimo. L’appuntamento è dal 24 al 29 agosto, quando i 16 piloti della nazionale azzurra saranno chiamati a rappresentare il nostro Paese.

La Federazione Motociclistica Italiana metterà in campo ben cinque squadre: Trofeo, Trofeo Donne, Trofeo Junior, Moto Club Italia A, Moto Club Italia B. Il Commissario Tecnico FMI Cristian Rossi ha convocato:

TROFEO

Samuele Bernardini, nato ad Arezzo l’8 febbraio 1995. Honda Racing Red Moto Enduro Team, MC Lago d’Iseo, Classe ISDE: E1

Morgan Lesiardo, nato a Cantù (CO) il 15 aprile 1999. Triumph Italia Racing,

MC Lago d’Iseo, Classe ISDE: E1

Matteo Pavoni, nato a Gavardo (BS) il 27 aprile 1998. Fantic Factory Racing Enduro Team, MC US Leonessa d’Italia 1903, Classe ISDE: E3

Andrea Verona. Nato a Thiene (VI) il 22 aprile 1999. Gas Gas Factory Racing, MC Gaerne, Classe ISDE: E2

TROFEO DONNE

Francesca Nocera. Nata a Treviglio (BG) il 23 ottobre 1993. Honda Red Moto, MC GS Fiamme Oro, Classe ISDE: W

Sara Traini. Nata ad Ascoli Piceno il 27 ottobre 2003. Rieju – Planet Racing,

MC La Marca Trevigiana, Classe ISDE: W

Asia Volpi. Nata a Bergamo il 30 maggio 2005. Beta – GTS Motor Sport,

MC Sebino – Camuno, Classe ISDE: W

TROFEO JUNIOR

Kevin Cristino. Nato a Bra (CN) il 26 ottobre 2003. Fantic Factory Racing Enduro Team,

MC GS Fiamme Oro, Classe ISDE: E3

Alberto Elgari. Nato a Reggio Emilia il 21 settembre 2005. TM Moto Boano Factory Enduro Team,

MC Regnano, Classe ISDE: E1

Manuel Verzeroli. Nato ad Alzano Lombardo (BG) l’8 luglio 2005. TM Moto Boano Factory Enduro Team,

MC Sebino Camuno, Classe ISDE: E1

MOTO CLUB ITALIA A

Luca Colorio. Nato a Padova il 20 ottobre 2005. Triumph Italia Racing,

MC Gaerne, Classe ISDE: C1

Valentino Corsi. Nato a San Severino Marche (MC) il 2 luglio 2005. KTM Proracing, MC Lumezzane, Classe ISDE: C1

Davide Mei. Nato a Dolo (VE) l’8 ottobre 2005. Beta – Entrophy Enduro Team,

MC Trial David Fornaroli, Classe ISDE: C3

MOTO CLUB ITALIA B

Simone Cagnoni. Nato a Clusone (BG) il 23 giugno 2006. Husqvarna – NSA Motors Racing Team, MC Bergamo, Classe ISDE: C1

Niko Guastini. Nato il 6 marzo 2007 a Sarzana (SP). Husqvarna – Osellini Moto,

MC Trial David Fornaroli, Classe ISDE: C1

Gabriele Melchiorri. Nato a Rieti il 29 ottobre 2007. TM – Agon Squadra Corse,

MC Pepe Bevagna, Classe ISDE: C1

Il Presidente FMI Giovanni Copioli seguirà la 6Days sul campo insieme al Coordinatore Enduro FMI Franco Gualdi. La delegazione italiana sarà completata dai Tecnici Andrea Balboni, Giuseppe Canova e Alex Zanni.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Aspettiamo con grande entusiasmo la Sei Giorni di Enduro. Da appassionato, vorrei essere già lì! Tra i nostri piloti c’è voglia di correre, di partecipare, di venire a contatto con il pubblico di casa che sarà la nostra forza in più. Abbiamo deciso di schierare cinque squadre a testimonianza del profondo impegno da parte nostra, come Federazione, nel dare continuo slancio e visibilità a questo sport; allo stesso tempo è sinonimo di collaborazione con team, Moto Club e addetti ai lavori, che ringrazio davvero per essere al nostro fianco. Mi auguro sinceramente che la nazionale italiana possa essere protagonista dell’evento! La 6Days sarà poi un appuntamento cardine per tutti i sodalizi italiani che vi parteciperanno, e il mio più sincero in bocca al lupo va a tutti loro. Un plauso anche al Moto Club Bergamo, organizzatore della competizione e a tutte le autorità e gli enti locali che stanno collaborando attivamente per la sua riuscita”.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Schiereremo cinque formazioni di alto livello, abbiamo tutte le potenzialità per essere nelle posizioni di vertice. Non è stato facile selezionare i piloti e decidere la composizione delle squadre perché, fortunatamente, tanti italiani si stanno rendendo autori di un’ottima stagione. Nei giorni scorsi abbiamo svolto un collegiale nel piacentino e ho visto un gruppo unito, pronto ad affrontare una sfida molto importante, con atleti che già in allenamento esprimono massima determinazione e voglia di far bene. Non vediamo l’ora di iniziare la Sei Giorni, una gara in cui ci aspettiamo grande sostegno da parte del pubblico e dove daremo il massimo dall’inizio alla fine”.

