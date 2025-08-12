Sei Giorni di Enduro. La finale di Motocross in diretta su FedermotoTv

Le emozioni del giorno decisivo saranno live! Gratis per i Tesserati FMI, al costo di € 8,90 per i non tesserati.

La 99ᵃ edizione della Sei Giorni Internazionale di Enduro è ormai alle porte. A Bergamo, dal 24 al 29 agosto, sono attesi ben 700 piloti provenienti da più di 33 Paesi. La nazione più rappresentata sarà proprio l’Italia, che scenderà in pista con cinque squadre e con l’obiettivo di essere protagonista nei Trofei. Numerosi anche i Moto Club desiderosi di affrontare questa avventura!

La formazione azzurra del Trofeo infiammerà il pubblico con Samuele Bernardini, Morgan Lesiardo, Manolo Morettini e Andrea Verona. Nel Trofeo Donne rappresenteranno il nostro Paese Francesca Nocera, Asia Volpi e Sara Traini mentre il Trofeo Junior vedrà impegnati Kevin Cristino, Alberto Elgari e Manuel Verzeroli. Tutti loro daranno il massimo per primeggiare.

FedermotoTV trasmetterà in diretta e con telecronaca in italiano la sesta giornata di gara, ovvero il Final Cross Test, in programma venerdì 29 agosto al Circuito MXE45 di Covo. Si tratta delle spettacolari gare di motocross che chiudono ufficialmente la Sei Giorni. Saranno trasmesse live tutte le categorie seguite poi dalla cerimonia ufficiale di premiazione.

I Tesserati FMI potranno guardare gratuitamente la diretta su FederMotoTV. 8,90 euro il costo per i non tesserati.

Il programma orario della giornata decisiva sarà disponibile prossimamente. Nelle cinque giornate precedenti la Finale, FedermotoTV proporrà gli highlights di gara per rivivere i momenti più significativi della 6Days.

