Sei Giorni di Enduro. Manolo Morettini sostituisce Matteo Pavoni

Cambia la formazione dell’Italia per la Sei Giorni di Enduro in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto. Nella squadra del Trofeo, Manolo Morettini sostituirà Matteo Pavoni.

Al termine dell’ultimo appuntamento agonistico in Galles, è stato verificato che il pilota bresciano non sarà in grado di correre la Sei Giorni al meglio della sua condizione fisica a causa di un infortunio ad una spalla rimediato a Sant’Angelo in Vado, durante gli Assoluti di Enduro a metà luglio, che non ha dato gli auspicati segni di miglioramento. Pavoni sarà sostituito da Manolo Morettini (Honda Racing RedMoto Enduro Team), nato il 15 settembre 2001 ad Alzano Lombardo (BG) e tesserato con il Moto Club BBM Racing. Il bergamasco affiancherà Samuele Bernardini, Morgan Lesiardo e Andrea Verona.

Cristian Rossi, Commissario Tecnico FMI: “Rivolgo a Matteo Pavoni il più sentito augurio di una pronta guarigione. So quanto tenesse a questa 6Days, in cui avrebbe dato il massimo come ha sempre fatto. Sono scelte molto difficili da prendere ma in una gara a squadre come la Sei Giorni, in cui vengono coinvolte numerose realtà, è necessario poter contare su piloti che sono al 100% della forma fisica. Morettini è un pilota affidabile, veloce e molto esperto della Sei Giorni. Correre in casa sarà per lui motivo di grande orgoglio”.

Com. Stam. + foto FMI