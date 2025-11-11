Selezione del Comune di Palermo per specialistə ed espertə informatici Scadenza ravvicinata

Il Comune di Palermo pubblicato un avviso di selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di 16 posti di specialistə ed espertə informatici/che.
E’ previsto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con inserimento al Centro di Competenza Tecnologie presso la SISPI. Per candidarsi è necessario avere i seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale previsti dalla legge per partecipare alle selezioni pubbliche:
- per il profilo Specialista Informatico: Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica oppure Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Ingegneria o Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Fisica.
- Per il profilo Esperto Informatico: Laurea in Ingegneria informatica o Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Ingegneria oppure Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Fisica.
Il termine per inviare la domanda di ammissione è il 20 novembre 2025. Clicca qui per leggere l’avviso completo. Da qui è possibile inviare la domanda di ammissione attraverso la procedura telematica guidata
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani,