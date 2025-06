Selezione per 180 diplomatə e laureatə al Ministero del Turismo Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero del Turismo per la copertura di 40 posti di assistente, 20 nell’area Giuridico-amministrativa e 20 nell’area Economico finanziario contabile e 140 posti di funzionari/e.

I posti per il profilo di funzionario saranno così distribuiti: 40 nell’area Giuridico-amministrativa; 30 in quella Economico-finanziario-contabile; 25 nell’ambito Informatico statistico; 35 per la Valorizzazione e sostegno del turismo; 5 per Comunicazione istituzionale e 5 Tecnici (ingegneri e architetti).

Per partecipare alla selezione è necessario avere il diploma o la laurea, oltre ai requisiti generai previsti dalle legge per i concorsi pubblici, secondo quanto specificato nel bando per ciascun profilo. E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Il termine per l’invio delle candidature è il 16 Giugno 2025. Clicca qui per prendere visione del bando dal sito InPa ed inviare la domanda di partecipazione.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani