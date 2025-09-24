Selezione per cantonieri specializzatə al Comune di Torino Scadenza ravvicinata

E’ on line l’avviso pubblicato dal Comune di Torino relativo alla selezione pubblica per l’assunzione di 35 cantonieri specializzati. L’inserimento lavorativo è previsto con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di concorso e requisiti specifici come qualifica o diploma professionale in uno dei seguenti ambiti:
- operatore edile.
- Operatore meccanico.
- Operatore agricolo.
- Operatore alla riparazione dei veicoli.
(Qualsiasi titolo di studio superiore è considerato assorbente). Clicca qui per prendere visione del bando dal sito InPa e scoprire tutti i dettagli.
Il termine per inviare le candidature è il 1° ottobre 2025.
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani