Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione autonoma per la realizzazione degli interventi nell’ambito del PNRR

Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla ricerca di due figure professionali di: Tecnico esperto, con profilo Middle (esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni) o in subordine con profilo Junior (esperienza lavorativa fino a tre anni), nel caso in cui non pervengano istanze relative al profilo Middle, per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui il Comune di Trapani risulta beneficiario.

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Trapani al seguente indirizzo

“Comune di Trapani, SETTORE I – Affari generale ed Istituzionali, Piazza Municipio, n. 1 – 91100 Trapani (TP)“, a pena di esclusione entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente, con indicazione del mittente e riportando la seguente dicitura: “Selezione pubblica di n. 2 esperti TECNICI con competenze in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi PNRR – Conferimento incarico di collaborazione” , con una delle seguenti modalità:

a) in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Trapani (in tal caso l’istanza va presentata dal lunedì al venerdì fino alle ore 12,00) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato;

b) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo:

primo.settore@pec.comune.trapani.it allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. In tal caso, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema informatico. Nel caso di firma autografa, allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.

Maggiori dettagli al link https://comune.trapani.it/informazioni/selezione-pubblica-per-il-conferimento-di-n-2-contratti-di-collaborazione-autonoma-per-la-realizzazione-degli-interventi-nellambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/

Com. Stam.