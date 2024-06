“SELF CONTROL” COMPIE 40 ANNI

“Avevo 5 anni quando mio padre Giancarlo decise di puntare su Self Control per lanciare un giovane ragazzo pugliese arrivato a casa nostra in cerca di fortuna.

Fu un successo mondiale.

Oggi, a 40 anni di distanza, con la preziosa collaborazione di Franco Fasano, abbiamo deciso di realizzare questa nuova versione del brano che Bigazzi scrisse con Raf e Steve Piccolo nel 1984.

Questa versione sarà il primo capitolo di una serie di rivisitazioni, nel progetto “Giancarlo Bigazzi in Lounge” – spiega Giovanni Bigazzi – come un progressivo viaggio di riscoperta che darà una nuova veste sonora ad alcune tracce dello sconfinato repertorio dei successi di mio padre”.

È online il Visual Video di SELF CONTROL [Lounge Version] su GB MUSIC/ALTAFONTE

La GB Music (https://www.bigazzimusic.com/It/home/) di Giovanni Bigazzi, a 40 anni dall’uscita di Self Control, scritta da Giancarlo Bigazzi, Raf e Steve Piccolo nel 1984 e che ha venduto oltre 20 milioni di copie, festeggia il successo mondiale con l’interpretazione di Nicole Magolie in questa nuova versione lounge arrangiata da Nerio Poggi (in arte Papik) e da Peter De Girolamo, realizzato da un’idea di Giovanni Bigazzi con la direzione artistica di Franco Fasano.

Self Control è il primo singolo di una serie di pubblicazioni che saranno infine raccolte in un disco che sarà disponibile anche in VINILE.

Il progetto è quello di creare una nuova veste per uno dei repertori più importanti della letteratura musicale italiana. L’antologia di Bigazzi include un numero incredibile di successi: “il mio intento e di tutta la GB Music – racconta Giovanni – è di far conoscere e riscoprire da un altro punto d’ascolto il lavoro di Giancarlo, nell’unione delle generazioni, non solo quelle più giovani ma anche tra gli ascoltatori cresciuti con le sue canzoni”.

Nata a Cape Town Nicole Magolie si è esibita con successo nei cinque continenti. Nicole ha già al suo attivo 5 CD di genere pop lounge e moltissime collaborazioni discografiche con importanti artisti del panorama jazz come Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Max Ionata. Nicole Magolie è cantante, modella e ballerina sudafricana.

https://www.instagram.com/gbmusicrecords

https://www.facebook.com/GbMusicRecords

https://www.bigazzimusic.com/It/home

https://www.nicolemagolie.it

di Roberto Dall’Acqua

Foto fornite da Bruno La Corte

Video di https://www.bigazzimusic.com/It/home/