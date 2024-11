Selvaggia Lucarelli è ospite di Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Selvaggia Lucarelli “Il giornalismo di inchiesta non c’è più perché avere ragione costa troppo” Ospite del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova” la giornalista Selvaggia Lucarelli racconta le ripercussioni del suo lavoro, che spesso ha risvolti anche dal punto di vista legale, a partire dalle tante querele ricevute.

“Hai mai fatto un conto di quanto hai speso?” chiede il conduttore Alessandro Cattelan “No macchè sei pazzo! Sennò non scrivo più! – commenta Selvaggia Lucarelli, che aggiunge – Per fare quello che faccio io te lo devi poter permettere. Quando sento dire ‘eh però non esiste più il giornalismo di inchiesta, dove sono finiti quei freelance?’ e dove sono finiti … ma come fanno a pagarsi gli avvocati? Se tanto anche se hai ragione, comunque quella ragione ti costerà 3-4-5mila euro a volta…” e prosegue la giornalista: “Capisco che non è una questione di codardia, di assenza di grandi giornalisti, ma è il sistema che è malato. Se tu mi quereli per un motivo assolutamente trascurabile e chiaramente con un’intenzione intimidatoria il minimo che si possa fare è almeno condannare la persona che ti ha querelato a risarcire le spese legali, altrimenti aver ragione costa troppo!”

Selvaggia Lucarelli “Chissà se Formigli se l’è presa perché ho criticato l’intervista a Boccia”

Un mestiere non sempre facile quello di Selvaggia Lucarelli, che si racconta ai microfoni del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova”. Ospite di Alessandro Cattelan, la giornalista ricorda di quando, nonostante un rapporto consolidato con Corrado Formigli, ha criticato l’intervista che il conduttore di Piazzapulita ha fatto a Maria Rosaria Boccia: “Io vado spesso ospite a Piazzapulita, è un programma che mi piace, sono anche in buoni rapporti con Formigli, il conduttore – racconta Lucarelli – però l’intervista alla Boccia non mi è piaciuta, e quindi ho dovuto dedicare a questa cosa un articolo del Fatto, e non ho ancora avuto il coraggio di chiedere a Formigli se se l’è presa con me! Capirò se mi reinviterà, che l’ha presa con leggerezza. “Lui non ti ha scritto? Che non l’abbia visto è impossibile… ” chiede Alessandro Cattelan “No – risponde Lucarelli, che aggiunge – però quel silenzio secondo me un po’ parla”.

Ballando, Selvaggia Lucarelli, “Mi infastidisce Sonia quando si porta la lite da casa”

“C’è qualcuno che arriva lì già con il dente avvelenato?” Sono tante le curiosità di Alessandro Cattelan verso il ruolo di giudice a Ballando con le Stelle di Selvaggia Lucarelli, e la giornalista svela alcuni trucchi del mestiere “Certo, io me ne accorgo quando si portano la lite da casa, e non mi piace. Quando capisco che è una sceneggiatura già pronta, allora no. – racconta la giornalista ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan – Supernova” – A me piace la cosa genuina.” E parlando dell’edizione in corso commenta: “Un po’ Sonia noto che ha questa modalità, arriva e ha già deciso se quella è la puntata in cui vuole essere un po’ più mite, più mansueta, in cui non vuole rischiare troppo, o oppure quella in cui dice ‘mmm è calata un po’ di attenzione sul personaggio, devo essere un po’ più pungente, avere la risposta..’”

Ballando, Selvaggia Lucarelli, “Schisano mi era antipatica. Quando dò 6 per me sei morto”

Trucchi del mestiere da giudice di Ballando con le stelle? Selvaggia Lucarelli ospite al podcast di Alessandro Cattelan Supernova ne racconta alcuni legati all’assegnazione dei voti: “C’è stato un anno in cui una delle concorrenti era Schisano. Lei mi era veramente antipatica. E sapeva che arrivava lì voleva proprio litigare. – racconta la giornalista che aggiunge – Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Io quando dico così è proprio la morte, il bacio sulla fronte! E invece quando sono molto generosa, o molto ingenerosa vuol dire che comunque quel concorrente mi dà qualcosa.”

