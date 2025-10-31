Semaforo verde al MOBILITY EXPO by SM 2025

Inaugurato stamane in Piazza Castelnuovo a Palermo l’esposizione di auto elettriche ed elettrificate, organizzata da Sicilia Motori, che resterà aperta sino a domenica notte

Palermo – L’Assessore alle Attività Produttive ed Economiche del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti edil Direttore della rivista Sicilia Motori (organizzatore della manifestazione) Dario Pennica, hanno inaugurato stamane la seconda edizione del “Mobility Expo by SM”, l’esposizione open air di auto elettriche ed elettrificate, in corso di svolgimento nell’area pedonale di Piazza Castelnuovo e che proseguirà sino a domenica notte. “Il Mobliity Expo è un’opportunità per la città e gli operatori di settore – ha dichiarato l’Assessore Comunale alle Attività Produttive ed Economiche, Giuliano Forzinetti – un piccolo ma elegante salone dell’auto che accende i riflettori su un importante settore produttivo che vive un momento di grande attenzione per le trasformazioni in corso. Palermo ha bisogno di manifestazioni come questa”

Sono 20 i modelli in esposizione, appartenenti a 11 marchi, che i visitatori possono ammirare e provare grazie ai tester messi a disposizione dalle concessionarie Astercar (Kia), Nuova Siculauto (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia), R.Star (Omoda e Jaecoo) e Stellantis & You (Citroën, Leapmotor, Opel e Peugeot). Negli stand allestiti in piazza, visitabili giorno e notte, sono presenti i seguenti modelli: Citroën C3 e C3 Aircross; Fiat 500e, 600, Grande Panda e Pandina; Jaecoo 7 HS; Jeep Avenger 4xe e Nuova Compass; Kia EV3; Lancia Ypsilon HF Line; Leapmotor B-10 e C-10 Rev; Omoda 5 HS; Opel Corsa e Frontera; Peugeot 208 e 3008. A questi, inoltre, si aggiungono Alfa Romeo Junior e KIA EV3, recentemente ufficializzati nella ristretta rosa dei nomi per il Car of the Year 2025. Il pubblico può non solo ammirare e testare le vetture, ma anche ricevere informazioni su caratteristiche tecniche, dotazioni e promozioni. Chi si recherà successivamente nelle concessionarie potrà usufruire di condizioni dedicate per l’acquisto o il noleggio e ricevere un omaggio riservato ai partecipanti dell’evento.

Subito dopo il taglio del nastro si è svolta la tavola rotonda dal titolo “Mobilità, infrastrutture e innovazione nei trasporti”, moderata dal direttore della rivista Sicilia Motori, Dario Pennica. Marco Ciralli (Capo Area Responsabile Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo) ha dato una panoramica sulla situazione dei lavori in corso per completare le infrastrutture di trasporto pubblico cittadino e delle attività per favorire una mobilità smart anche del trasporto pubblico. A proposito di quello extraurbano, Antonio Graffagnini (Presidente ANAV Sicilia) ha posto l’accento sulle importanza della rete di aziende che assicurano collegamenti anche con i centri più piccoli, l’attenzione allo migliorie delle infrastrutture ed alle opportunità di ammodernamento delle flotte anche con la propulsione elettrica sepppure attualmente limitata ai servizi urbani. Dati recenti sulle immatricolazioni di auto nuove nella provincia di Palermo sono stati forniti da Angelo Pizzuto, Direttore della Motorizzazione di Palermo, intervenuto anche nella quali di Presidente dell’Automobile Club Palermo ricordando gli interventi dell’ente a sostengo degli automobilisti. Il ruolo delle città nel favorire una mobilità più sostenibile, la necessità di infrastrutture adeguate per supportare la transizione ecologica e l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati per rendere più efficiente il trasporto urbano, sono stati al centro dell’attenzione. Sottolineata l’importanza della pianificazione urbana e dell’innovazione tecnologica per migliorare la qualità della vita dei cittadini, riducendo le emissioni e promuovendo forme di mobilità integrata e condivisa.

Il Mobility Expo by SM è patrocinato dal Comune di Palermo e dall’ANAV Sicilia, ed è organizzato con il supporto di Automobile Club Palermo e Sais Autolinee. Media partner sono l’agenzia di stampa Italpress e il Gruppo Giornale di Sicilia, con quotidiano, televisione e radio

