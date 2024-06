Semaforo verde alla Trento Bondone con Faggioli e Fazzino in prima fila

Scatta alle 10.00 di domani, domenica 16 giugno il terzo round del Campionato Italiano Supersalita sui 17,3 Km della gara organizzata dalla Scuderia Trentina. In primo piano le salite di prova del fiorentino su Nova Proto e del siciliano su Osella, applausi in casa per Degasperi, come per Ghezzi in GT. Diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat).

Trento, 15 giugno 2024. Pronta al via la 73^ Trento Bondone. Dopo le prove odierne sotto un cielo coperto e con temperature piuttosto basse, domani, domenica 16 giugno dalle ore 10.00 il percorso più lungo delle cronoscalate europee da 17,3 Km, sarà teatro del terzo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e Campionato Italiano Velocità Montagna nord, validità continentale per le auto storiche. Tutto in live streaming sui canali social @C.I.Supersalita, @AcisportTV e @TrentoBondone ed il tricolore Supersalita in diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat). Ad aprire le partenze saranno i protagonisti dell’Europeo Auto Storiche, poi sarà la volta del tricolore Supersalita, quindi i concorrenti in gara per il CIVM.

Simone Faggioli e Luigi Fazzino si sono portati al centro della scena con le salite più proficue. Il pluri campione della Best Lap ha ottenuto il miglior riscontro di giornata in 9’21”98 registrato nella seconda manche di ricognizione al volante della Nova Proto NP 01-2 Zytek, con cui il pilota fiorentino ufficiale della casa francese, ha confermato alcune modifiche effettuate in vista della salita di gara. Il 23enne siracusano alfiere Fazzino Motorsport nella prima salita è stato il più efficace sulla Osella PA 30 Zytek curata da Paco 74 Corse, prototipo con cui il giovane driver siciliano ha fatto il suo esordio sull’impegnativo tracciato. -“Le scelte di pneumatici sono determinanti in queste condizioni meteo – ha spiegato Faggioli – abbiamo fatto delle prove per acquisire dati in vista della gara”-. -“Un percorso esaltante ma difficile da memorizzare – ha affermato Fazzino – ho faticato molto in prova, ma son contento di quanto fatto oggi”-.

Molto concreto Diego Degasperi che si è trovato subito a suo agio sul tracciato di casa, percorso per la prima volta sulla Norma M20 FC Zytek. Generosa vettura che l’alfiere Vimotorsport ha dovuto un pò tenere a bada, su alcuni tratti. -“L’intesa cn l’auto c’è e lo dimostrano i tempi in prova già pienamente soddisfacenti – ha detto Degasperi – la Norma è decisamente generosa, pertanto occorre saperne amministrare l’erogazione. La gara di casa è fantastica!”-. Concreto anche il ragusano Franco Caruso che ha trovato dei riferimenti buoni per la Nova Proto NP01-2, pronto alla gara malgrado una mano dolorante. Risposte sempre più concrete sono quelle che ottiene l’altro trentino matteo Moratelli dalla Nova Proto Np 01 Honda. Prima volta sul Bondone ma con misure opportunamente prese al tracciato, così si è presentato in prova il giovane nisseno Andrea Di Caro sulla Nova Proto NP 03 Aprilia di classe 1150, con cui il portacolori CST Sport ha ottenuto il 6° riscontro di giornata. Prima manche un pò faticosa per l’altro siciliano, di Comiso, Samuele Cassibba che alla sua prima volta al Bondone, ha accusato qualche problema di temperature alte sulla Nova Proto Sinergy, ma nella seconda salita la punta di Ateneo Motorsport ha trovato soluzioni più proficue ed ottenuto il 7° riscontro. Per il gruppo CN ottime le prove per l’esperto pugliese della Fasano Corse Francesco Leogrande che ha trovato un eccellente intesa con l’Osella PA 21, soprattutto nella seconda manche. Un pò in affanno il laziale Alberto Scarafone, ancora con qualche regolazione da fare sulla sua Osella PA 21. L’esperienza conta a Trento ed è emersa in prova quella del calabrese Rosario Iaquinta che è stato il più redditizio tra le Wolf GB 08 Thunder Aprilia. Appena tornato si annuncia subito pungente in gruppo E2SH il ligure Gianluca Ticci sulla estrema Fiat X1/9. in prova ha subito mostrato di essere il padron di casa in termini di riscontri Giuseppe Ghezzi al volante della Porsche 997 Gt3, con cui l’ottimo pistard onora i colori Pintarally Motorsport, ma il foggiano della RO Racing Lucio Peruggini prepara l’assalto in gara dal volante della Ferrari 488 Evo in configurazione Super Cup, in un gruppo GT particolarmente nutrito. Si conferma spettacolare il gruppo TCR dove il campione in carica bresciano Luca Tosini su Audi RS3 LMS è stato decisamente il miglior interprete del percorso, sebbene Salvatore Tortora stia preparando un attacco alla vetta con la Peugeot 308 e Giovanni Angelini si sia rivelato il più efficace tra le auto con cambio DSG su Volkswagen Golf Gti. In gruppo E1 si è distinto in prova il rallista di casa Alessandro Zanolli su Skoda Fabia Rs, mentre il calabrese della Piloti per Passione Giuseppe Aragona, è concentrato sui punti campionato al volante della Volkswagen Golf Gti e come sempre spettacolare e funambolico tra i pretendenti al vertice c’è l’altoatesino Harald Freitag su Opel Kadett.

Si preannunciano ricche di spettacolo tutte le categorie Racing Start con sfide molto ravvicinate. Alessandro Giovanelli ha ottenuto i migliori riscontri in prova al volante della MINI John Cooper Works, mentre la tarantina Anna Maria Fumo su Peugeot 308, ha dovuto recuperare nella seconda salita una imperfezione che le è costata un contatto alla posteriore sinistra in prima manche. Bene in evidenza Luca Tomaselli su Alfa 147 Cup.

Il vicentino di Trapani Isidoro Alastra è stato il più agile sul percorso al volante della MINI in versione Racing Start Plus, sebbene la tenacia della giovane Selina Prantl prende sempre più forma e l’altoatesina del Racing Team Merano su MINI, sarà un’avversaria certamente ostica nella gara di domani. Esperienza e bravura caratterizzano Matteo Bommartini che su Honda Civic è stato il più proficuo tra i motori aspirati. Ancora qualcosa da ottimizzare per il pugliese Giacomo Liuzzi sulla MINI.

Al suo rientro in macchina e per la prima volta al volante della Seat Leon Station Wagon, il reatino Antonio Scappa ha capitalizzato bene l’esperienza di pluri campione ed è stato il miglior interprete del tracciato in entrambe le salite, apprezzando molto l’agilità e la generosità dell’auto sovralimentata ed apparentemente ingombrante. Molto buone le salite dei pugliesi Oronzo Montanaro ed Angelo Loconte, entrambi con ottimo potenziale ed abbondante esperienza da usare in gara al volante della MINI da 2000 cc.. Il giovane calabrese Salvatore Mondino cerca di trovare in fretta riferimenti utili per ricordare il lungo tracciato sul quale al volante della MNINI da 1.600 cc, è all’esordio. Per le motorizzazioni aspirate della RS sembra delinearsi la sfida tra le Renault Clio di Jacopo della Maria e di Marco Cappello.

Classifiche Campionato Italiano Supersalita dopo 2 gare: Assoluta: 1 Faggioli, p. 40; 2 Fazzino 27; 3 Conticelli F. 25. Racing Start RS: 1 Aquila 75; 2 Paese 38; 3 Bonfiglio e Vassallo 30. Racing Start RSTB: 1 Mondino 71; 2 Loconte 51; 3 Ammirabile 50. RS+ Aspirate: 1 Bisogno 44; 2 Megale 41,50; 3 Guzzetta e Savoia 40. RS+: 1 Loffredo 50; 2 Prantl 48,5; 3 Guzzetta 40. RS Cup: 1 Fumo 66; 2 Giovanelli 57; 3 Cardetti 49. E1: 1 Aragona 80; 2 Tortora A. 70; 3 D’Acri 57. TCR: 1 Tosini e Tortora S. 70; 3 Angelini 44. GT: 1 Peruggini 80; 2 Iacoangeli 70; 3 Parrino 44. E2SH: 1 Gramenzi 60; 2 D’Antoni 25; 3 Pancotti 21. CN: 1 Leogrande 62; 2 Scarafone 50; 3 Marinelli 35. E2SC: 1 Faggioli 80; 2 Fazzino 54; 3 Cassibba S. 53,50. E2SC/E2SS Motori Moto: 1 Di Caro 40. Junior: 1 Ferretti 20.

Calendario Campionato Italiano Supersalita: 26-28 aprile, 66^ Monte Erice (TP), CIVM sud; 10-12 maggio, 65 Coppa Selva di Fasano (BR), CIVM sud; 14-16 giugno, 73^ Trento – Bondone (TN), CIVM Nord; 28-30 giugno, 63^ Coppa Paolino Teodori (AP), CIVM nord sud; 12-14 luglio, 53° Trofeo Vallecamonica (BS), EHC, CIVM nord; 2-4 agosto, 59^ Rieti Terminillo – 57^ Coppa Bruno Carotti (RI), coeff. 1,5, CIVM nord sud; 30 agosto – 1 settembre, 59° Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5, CIVM nord sud.

Faggioli

Fazzino

Diego Degasperi Norma